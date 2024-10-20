Жительница Павлодара продавала астанчанам несуществующую мебель

В Астане полиция задержала жительницу Павлодара, которую подозревают в серийном мошенничестве. Женщина продавала несуществующую мебель, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По данным правоохранителей, жительница Павлодара предлагала покупателям перевести небольшую предоплату.
Жительница Павлодара организовала "бизнес" по продаже несуществующей мебели. Объявления о продаже недорогих предметов быта 30-летняя девушка размещала на сайте. Она предлагала желающим перевести небольшую предоплату - от 5 до 30 тысяч тенге - через мобильный банкинг. На сегодняшний день в полицию обратилось около 10 обманутых граждан, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, - говорится в сообщении.
Полицейские просят граждан быть бдительными, соблюдать осторожность, не передавать свои персональные и банковские данные, а также содержимое SMS-сообщений.
Не покупайте товары и услуги у сомнительных продавцов, используйте двухфакторную аутентификацию в социальных сетях и мессенджерах. Помните, что безопасность ваших личных сбережений и персональных данных в ваших руках, - отметили в полиции.
В связи с участившимися случаями интернет-мошенничества в столице проводится ОПМ "Stop-мошенничество". По данным правоохранителей, с начала года в городе зафиксировано около 4 тысяч случаев интернет-мошенничества.
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