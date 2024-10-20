Жительница Павлодара продавала астанчанам несуществующую мебель

В Астане полиция задержала жительницу Павлодара, которую подозревают в серийном мошенничестве. Женщина продавала несуществующую мебель, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz .

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По данным правоохранителей, жительница Павлодара предлагала покупателям перевести небольшую предоплату.

Жительница Павлодара организовала "бизнес" по продаже несуществующей мебели. Объявления о продаже недорогих предметов быта 30-летняя девушка размещала на сайте. Она предлагала желающим перевести небольшую предоплату - от 5 до 30 тысяч тенге - через мобильный банкинг. На сегодняшний день в полицию обратилось около 10 обманутых граждан, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, - говорится в сообщении.

Полицейские просят граждан быть бдительными, соблюдать осторожность, не передавать свои персональные и банковские данные, а также содержимое SMS-сообщений.

Не покупайте товары и услуги у сомнительных продавцов, используйте двухфакторную аутентификацию в социальных сетях и мессенджерах. Помните, что безопасность ваших личных сбережений и персональных данных в ваших руках, - отметили в полиции.

В связи с участившимися случаями интернет-мошенничества в столице проводится ОПМ "Stop-мошенничество". По данным правоохранителей, с начала года в городе зафиксировано около 4 тысяч случаев интернет-мошенничества.