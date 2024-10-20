Суд приговорил виновника ДТП за гибель его родных в Актюбинской области

28-летний водитель Volkswagen Polo стал виновником ужасной трагедии на уральской трассе, где в результате его неосторожного вождения погибли пятеро его близких: родители, брат и двое племянников, передает Liter.kz со ссылкой на “Диапазон”.
ДТП произошло в конце августа 2024 года в районе поселка Алия Кобдинского района.
Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и врезался в большегруз.
На месте происшествия сразу скончались 50-летние отец и мать водителя легковушки, а также 14-летний брат и 9-летняя племянница. Позже 4-летний племянник тоже скончался в больнице от полученных травм, - пишет местное издание.
Судебное разбирательство по делу водителя началось с большим вниманием со стороны общественности и правоохранительных органов.
Важно отметить, что виновник трагедии до аварии работал в правоохранительных органах, что только подчеркивало абсурдность произошедшего. В результате суд признал его виновным по статье “Нарушение ПДД, повлекшее гибель людей”, и приговорил к пяти годам лишения свободы, а также на семь лет лишил его водительских прав, - говорится в информсообщении.
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