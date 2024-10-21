Айкын сыграл свадьбу с экс-солисткой КешYOU спустя девять лет отношений

Фото: zhuldyzomirgali_official

Кадры со свадьбы певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Счастливы вместе, - так подписала Омиргали видеоролик с торжественного мероприятия.

Певец Айкын Толепберген ранее был женат на девушке по имени Асель, в 2018 году пара рассталась. Однако же, еще в 2015 году артист встретил певицу Жулдыз Омиргали. Долгое время фанаты певца называли девушку разлучницей, но после приняли ее и даже стали делать комплименты их семье.