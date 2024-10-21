Российская военная техника задела газовую трубу в селе ЗКО

По договоренности российская военная техника ездит по маршрутам вне населенных пунктов, но из-за дождей и бездорожью проехала по дороге в селе Сайхин, сообщилает Мой город со ссылкой на акимат района.

Фото: кадр из видео

В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых военная техника вооруженных сил Российской Федерации проезжает через посёлок Сайхин Бокейординского района. Одна из машин задела внутрипоселковую газовую трубу.

По полученным сведениям, Российской Федерацией у Республики Казахстан арендован полигон, расположенный на территории Бокейординского района в 100 километрах от посёлка Сайхин. На данной территории расположены две войсковые части РФ. Служба в частях проходит вахтовым методом, тем самым российская техника регулярно выезжает и заезжает на полигоны по установленным согласно договоренности маршрутам вне населенных пунктов, - сообщили в акимате Бокейординского района.

В акимате добавили, что из-за проливных дождей и бездорожья российская военная техника проехала по дороге в селе Сайхин.

Пять автомашин военной техники проехали сегодня, 20 октября, по асфальтированной дороге посёлка, при этом одна из машин, не рассчитав габариты, задела трубу газопровода. Серьезных повреждений и утечки газа не произошло, - отметили в акимате.

Обстоятельства выясняются. Сообщается, что водителя спецтехники привлекут к ответственности.

Согласно договоренности сопровождение данной военной техники специальной автомашиной полиции не предусмотрено, уточнили в ведомстве.