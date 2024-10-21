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21.10.2024, 07:35

Как казахстанцы отдохнут на Новый год и День Независимости: календарь

Новости Казахстана 0 6 392

В последний месяц 2024 года казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут 10 дней и еще 11 дней – в первом месяце нового 2025 года. Tengri Life подготовил удобный календарь праздников и выходных на декабрь и январь, чтобы вы заранее могли спланировать свой отдых и возможные поездки.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Декабрь подарит казахстанцам дополнительный выходной в честь Дня Независимости, который отметят 16 декабря. В 2024 году праздник выпадает на понедельник, поэтому жители страны смогут насладиться длинными выходными.

Расписание выходных:

  • 14 декабря, суббота: рабочий день для тех, кто работает по шестидневной неделе и выходной для тех, у кого пятидневка;
  • 15 декабря, воскресенье: обычный выходной день;
  • 16 декабря, понедельник: День Независимости (выходной для всех).

Отметим, что 30 и 31 декабря будут обычными рабочими днями, поэтому казахстанцам лучше заранее спланировать время на подготовку к встрече Нового года.

В январе 2025 года казахстанцы отдохнут 1 и 2 января в честь Нового года. Затем 3 января будет рабочим днем. Выходные снова наступят 4 и 5 января. Рождество - 7 января в 2025 году выпадает на вторник, поэтому казахстанцы получат дополнительный выходной.

На вопрос о том, стоит ли ждать переноса выходных на новогодние праздники, в Министерстве труда и соцзащиты населения пока ответить не могут. Известно лишь, что в декабре никаких переносов не ожидается.

В январе 2025 года казахстанцы будут отдыхать по следующему графику, который зависит от продолжительности рабочей недели.

Для пятидневной рабочей недели:

  • 30 и 31 декабря – рабочий день;
  • 1 и 2 января – выходной, Новый год;
  • 3 января (пятница) – рабочий день;
  • 4 и 5 января – выходной;
  • 6 января (понедельник) – рабочий день;
  • 7 января (вторник) – выходной, Рождество Христово.

Для шестидневной рабочей недели:

  • 30 и 31 декабря – рабочий день;
  • 1 и 2 января – выходной, Новый год;
  • 3 и 4 января – рабочий день;
  • 5 января (воскресенье) – выходной;
  • 6 января (понедельник) – рабочий день;
  • 7 января (вторник) – выходной, Рождество Христово.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Sportikus
Sportikus
Когда уже 31 декабря сделают тоже выходным?
21.10.2024, 19:30
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