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21.10.2024, 08:21

Новые поезда в 2025 году в Казахстане: чего стоит ждать

Новости Казахстана 0 842

В Министерстве транспорта рассказали о новых маршрутах, которые будут запущены в 2025 году, подробнее - на Tengri Travel.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В ведомстве ответили на наш официальный запрос.

Так, сообщается, что в 2025 году АО "Пассажирские перевозки" планирует организацию новых поездов по следующим маршрутам:

  • вагонами "Тальго" (N 101/102 Алматы – Астана – через день, N 112/111 Астана – Шымкент – ежедневно);
  • стандартными вагонами (N666/665 Актобе – Шалкар – через день);
  • продление поезда N 83/84 Караганды – Самара до станции Москва периодичностью 2 раза в неделю.

Кроме того, в летний период 2025 года АО "Пассажирские перевозки" планируется организация следующих поездов:

  • вагонами "Тальго" (N 207/208 Алматы – Достык – 1 раз в 4 дня, N 211/212 Алматы – Достык – через день, N 254/253 Астана – Достык – 2 раза в неделю);
  • стандартными вагонами (N 202/201 Астана – Алматы – ежедневно, N 204/203 Астана – Шымкент – ежедневно, N 257/258 Уральск – Актобе – Астана – через день, N 221/222 Алматы – Достык – 3 раза в неделю).

"Поскольку указанные поезда являются коммерческими, тарифы будут известны после утверждения нового графика движения на 2024-2025 годы", – сообщили в ведомстве.

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