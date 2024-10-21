Новые поезда в 2025 году в Казахстане: чего стоит ждать

В Министерстве транспорта рассказали о новых маршрутах, которые будут запущены в 2025 году, подробнее - на Tengri Travel.
В ведомстве ответили на наш официальный запрос.
Так, сообщается, что в 2025 году АО "Пассажирские перевозки" планирует организацию новых поездов по следующим маршрутам:
Кроме того, в летний период 2025 года АО "Пассажирские перевозки" планируется организация следующих поездов:
"Поскольку указанные поезда являются коммерческими, тарифы будут известны после утверждения нового графика движения на 2024-2025 годы", – сообщили в ведомстве.
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