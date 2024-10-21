Как выявляют получательниц завышенных декретных выплат в Казахстане

Декретные выплаты некоторых получательниц в Казахстане могут быть завышены с помощью различных схем. Их определяют по несоответствию социальных платежей. Чем это грозит, узнали журналисты NUR.KZ.

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утрата трудоспособности;

потеря работы;

потеря кормильца;

беременность и роды;

уход за ребенком до 1,5 лет.

Например, социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами обычно равна среднемесячному доходу, учтенному в качестве объекта исчисления социальных отчислений за последние 12 календарных месяцев до декретного отпуска, умноженному на коэффициент количества дней нетрудоспособности – обычно он равен 4,2, но в непредвиденных ситуациях может поменяться.

Таким образом, чем выше объект исчисления социальных отчислений, тем больше социальная выплата. Отметим, что максимальный размер учитываемого дохода равен семи минимальным зарплатам. Но данный предел действует только для одного работодателя.

Получая зарплату от нескольких работодателей, можно оформить более высокие декретные выплаты. В том числе этим пользуются недобросовестные казахстанки, чтобы впоследствии завысить размеры социальных выплат по беременности и родам.

О схемах, которые они применяют, журналистам NUR.KZ рассказали в Государственном фонде социального страхования (ГФСС).

Как завышают размеры социальных выплат

В ГФСС отметили, что участились факты, когда зарегистрированные индивидуальные предприниматели (ИП) оказывают содействие в создании условий для искусственного завышения доходов, тем самым создают возможность получения социальных выплат в завышенных размерах.

Для этого используются следующие схемы:

регистрация беременных женщин в качестве ИП для перечисления социальных отчислений в свою пользу в период беременности;

оформление зарегистрированными ИП или юридическими лицами трудовых отношений с беременными женщинами;

уплата социальных отчислений в расчетном периоде от двух и более плательщиков, зарегистрированных в разных регионах;

перечисление социальных отчислений одной датой за прошлые 12 месяцев перед датой получения листа о временной нетрудоспособности по беременности и родам, что нарушает 246 статью Социального кодекса.

В фонде также сообщают, что недобросовестные блогеры рекламируют в социальных сетях свои услуги для привлечения беременных женщин с целью получения ими социальных выплат в больших размерах путем уплаты социальных отчислений от двух и более работодателей в качестве ИП и юридических лиц.

Они же распространяют рекламу выплаты вознаграждений уже получившим услугу женщинам за привлеченных новых "декретниц", тем самым создавая схемы "сетевого маркетинга".

По каким признакам выявляются такие схемы

ГФСС между тем вправе производить проверку достоверности документов и сведений, необходимых для назначения социальных выплат, путем запроса в государственные органы, организации, плательщику и заявителю.

Например, основаниями для проверки являются:

несвоевременное и/или неполное поступление социальных отчислений;

несоответствие уплаченных социальных отчислений к доходу работника и/или доходу ИП согласно перечисленным суммам обязательных пенсионных взносов;

несоответствие документов и сведений в информационных системах государственных органов и/или организаций;

поступление социальных отчислений за один и тот же период от двух и более плательщиков, местонахождение и деятельность которых зарегистрированы в разных регионах.

Для подтверждения факта получения доходов филиалы ГФСС могут даже запросить у заявителя выписки с банковского счета с денежными оборотами по зарплатному проекту физического лица.

Таким образом, в ходе проведения проверки на основании полученных сведений из информационных систем государственных органов и представленных заявителями дополнительных документов ГФСС выявляет факты искусственного завышения доходов.

Например, были установлены ИП, имеющие в наличии пять и более беременных "наемных работниц", чьи действия подпадают под механизм "сомнительных схем". Материалы по ним переданы в правоохранительные органы.

Следовательно, беременным казахстанкам, которые являются наемными работницами или индивидуальными предпринимательницами, для получения социальных выплат положенного размера стоит своевременно и в полном объеме уплачивать социальные отчисления в соответствии с реально полученными доходами, подтвержденными пенсионными взносами.