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21.10.2024, 09:20

Почему тысячи молодых казахстанцев не служат в армии, ответили в министерстве

Новости Казахстана 0 4 770

В Министерстве здравоохранения сообщили основные причины малого количества казахстанцев, годных к службе в армии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz
Фото ©️ Tengrinews.kz

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны, 120 тысяч казахстанцев призывного возраста являются годными к воинской службе и подлежат призыву на воинскую службу.

"Оставшиеся 611 тысяч лиц призывного возраста имеют освобождения или отсрочку от призыва по различным причинам: по учебе, семейным обстоятельствам, состоянию здоровья и другим причинам. При этом, по состоянию здоровья освобождение и отсрочку от призыва имеют порядка 24 тысяч призывников", - сообщили в Минздраве в ответ на запрос редакции.

Отмечается, что медицинская помощь подросткам допризывного возраста и детям, не достигшим 18-летнего возраста, оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи организациями здравоохранения, являющимися поставщиками услуг по оказанию ГОБМП.

Медицинские организации обеспечивают профилактику, раннюю диагностику, лечение детей и подростков с соблюдением преемственности на всех этапах оказания медицинской помощи (Об утверждении стандарта организации оказания педиатрической помощи в Республике Казахстан, утвержден приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 марта 2022 года).

"С целью улучшения здоровья, своевременного выявления и лечения заболеваний детям в возрасте от 0 до 17 лет проводятся обязательные профилактические медицинские осмотры в соответствии с приказом министра здравоохранения Республики Казахстан "Об утверждении правил, объема и периодичности проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп населения, включая детей дошкольного, школьного возрастов, а также учащихся организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования", - сообщили в ведомстве.

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