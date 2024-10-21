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21.10.2024, 10:37

В систему обязательного автострахования внесут изменения

Новости Казахстана 0 379

В Агентстве по финансовому развитию подготовили поправки по системе "бонус-малус" обязательного автострахования, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Согласно документу, данную систему предлагают расширить с 15 текущих классов до 18.

Например, финрегулятор намерен ввести новый класс "А", который предназначен для лиц, которые впервые заключают договор обязательного автострахования. Данная практика применяется в Германии и Бельгии.

Также в агентстве хотят снизить коэффициент, применяемый для временно-въезжающих транспортных средств – с 1 до 0,5. Это обусловлено низкой убыточностью группы (в среднем 15-20%) и тем, что данная тенденция сохраняется годами.

Кроме того, планируется снизить класс водителей до самого низкого при ДТП, который повлек гибель или установление инвалидности потерпевшему. В этом случае, при следующем заключении договора обязательного автострахования, его стоимость будет высокой. 

Повысить коэффициент предлагается и для транспортных средств, зарегистрированных на юрлиц, которые имеют неограниченное количество водителей: с 1 до 1,55. 

"Ответственность таких лиц страхуется в рамках юрлиц, и это несет больший риск совершения ДТП", – уточняется в документе.

А для категории лиц, предоставляющих услуги аренды легковых авто и каршеринга, хотят применить коэффициент, соответствующий классу "А" – 1,80.

Изменения могут коснуться и порядка применения системы "бонус-малус" для европротокола, который заработал с 1 января 2024 года. В частности, финрегулятор хочет снизить класс по системе на один, чем для стандартных случаев. Напомним, что данная схема предполагает небольшие аварии, где сумма ущерба не превышает 100 МРП (369,2 тыс. тенге). 

Также в АРРФР хотят учитывать тяжесть причиненного вреда при ДТП, а не только их частоту, как в текущей системе. 

"Согласно закону об ОГПО ВТС, стоимость автострахования в регионах страны разная. На практике их владельцы приобретают защиту в одном регионе за меньшую стоимость, при этом эксплуатируют транспорт в другом регионе с высокой вероятностью совершения ДТП и стоимостью автостраховки. Учитывая разную вероятность совершения аварий в разных областях страны, с учетом плотности автомашин, предлагается применять дополнительно снижение классов бонус-малус для таких случаев", – отмечается в проекте постановления. 

Вместе с тем финрегулятор намерен учитывать нарушения правил дорожного движения, влекущие ответственность водителей по Кодексу об административных правонарушениях. Схожая практика применяется в США.

По опыту Австрии, Франции и Швеции страховым компаниям предлагается предоставить возможность применять собственные коэффициенты для клиентов, которые долгое время находятся в более безрисковом классе системы "бонус-малус", в целях их стимулирования для дальнейшей безопасной езды.

"Допускается применение финорганизацией низкого коэффициента, чем предусмотрено приложением к правилам, в отношении физлица, находящегося в 13-ом классе непрерывно более пяти лет. При этом применяемый страховщиком коэффициент не может быть равен нулю", – резюмировали в агентстве. 

Публичное обсуждение поправок продлится до 4 ноября текущего года.

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