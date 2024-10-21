Аким Караганды с грамматическими ошибками предложил одному из критиков «не умничать»

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«Мадияр, для понимания, через два года она еще будет на гарантии, так , что лучше не умничать и пойти в свои машинки поиграйть», - написал Кожухов в понедельник под комментарием пользователя на своей странице в социальной сети.

Комментарий акима приведен дословно без изменений.

«4,5 км это много для одного летнего сезона? Пять месяцев делать 5 км? Не смешно. Через два года опять объявят капитальный ремонт на этом участке. Только это сделает следующий аким», - написал пользователь под постом Кожухова, где глава города отчитался о «почти» завершении ремонта на одной из улиц Караганды.

Пост опубликован вечером 20 октября.