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21.10.2024, 12:09

Аким Караганды с грамматическими ошибками предложил одному из критиков «не умничать»

Новости Казахстана 0 664

Караганда. 21 октября. КазТАГ – Аким Караганды Мейрам Кожухов с грамматическими ошибками предложил одному из критиков «не умничать», передает корреспондент агентства.

фото: gov.kz
фото: gov.kz

«Мадияр, для понимания, через два года она еще будет на гарантии, так , что лучше не умничать и пойти в свои машинки поиграйть», - написал Кожухов в понедельник под комментарием пользователя на своей странице в социальной сети.

Комментарий акима приведен дословно без изменений.

«4,5 км это много для одного летнего сезона? Пять месяцев делать 5 км? Не смешно. Через два года опять объявят капитальный ремонт на этом участке. Только это сделает следующий аким», - написал пользователь под постом Кожухова, где глава города отчитался о «почти» завершении ремонта на одной из улиц Караганды.

Пост опубликован вечером 20 октября.

«Ну что друзья, я очень рад что уже завтра вы перестанете меня ругать! Этого я ждал даже больше чем вы))) Мы почти закончили капитальный ремонт по ул. Четская. Я рад, очень», - написал Кожухов в самом посте.

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