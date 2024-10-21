Аким Караганды с грамматическими ошибками предложил одному из критиков «не умничать»

Караганда. 21 октября. КазТАГ – Аким Караганды Мейрам Кожухов с грамматическими ошибками предложил одному из критиков «не умничать», передает корреспондент агентства.
«Мадияр, для понимания, через два года она еще будет на гарантии, так , что лучше не умничать и пойти в свои машинки поиграйть», - написал Кожухов в понедельник под комментарием пользователя на своей странице в социальной сети.
Комментарий акима приведен дословно без изменений.
«4,5 км это много для одного летнего сезона? Пять месяцев делать 5 км? Не смешно. Через два года опять объявят капитальный ремонт на этом участке. Только это сделает следующий аким», - написал пользователь под постом Кожухова, где глава города отчитался о «почти» завершении ремонта на одной из улиц Караганды.
Пост опубликован вечером 20 октября.
«Ну что друзья, я очень рад что уже завтра вы перестанете меня ругать! Этого я ждал даже больше чем вы))) Мы почти закончили капитальный ремонт по ул. Четская. Я рад, очень», - написал Кожухов в самом посте.
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