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21.10.2024, 13:00

Без колес и денег: как мошенники крадут авто у казахстанцев

Новости Казахстана 0 423

Лжепродавцы авто активно обманывают казахстанцев и похищают транспортные средства. В МВД назвали LS схемы мошенничества на данном рынке.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

По информации госоргана, один из распространенных способов – когда злоумышленник звонит настоящему продавцу транспортного средства по указанному в объявлении номеру телефона. Он договаривается об осмотре машины, затем дублирует объявление и указывает свой контакт, существенно занизив цену.

Людям, которые откликаются на объявление, мошенник предлагает ознакомиться с покупкой по известному адресу реального продавца, но просит не разговаривать с человеком, который демонстрирует машину, так как "это родственник и не имеет никакого отношения к авто".

После осмотра покупатель связывается со злоумышленником. Тот просит отправить предоплату или полную стоимость на указанный счет, после чего обрывает контакты.

В МВД посоветовали казахстанцам предварительно сверять документы, подтверждающие права на владение транспортом, с документами, удостоверяющими личность (техпаспорт, удостоверение личности).

По другой схеме мошенники связываются как с водителями автовозов (представляются клиентами), так и заказчиками, которым нужно перегнать транспортное средство (представляются перевозчиками). Делают они это в том числе через логистические платформы.

Когда связь с обеими сторонами налажена, злоумышленники отправляют объект и при выезде из стартовой точки переносят похищенную ценность в уже третьи грузовики для дальнейшей незаконной реализации.

Чтобы избежать такого обмана, МВД порекомендовало при отправке груза попутным транспортом с нанятым по объявлению водителем внимательно ознакомиться с личными документами и разрешениями на транспорт. Также необходимо перепроверить используемый абонентский номер услугодателя с указанным в объявлении и лично обговорить с ним маршрут движения, пункт прибытия. Немаловажно изучить отзывы о владельце автовоза.

Если наблюдаются подозрительные схемы и несоответствие документов, нужно отказаться от услуг и обратиться в полицию.

Между тем, по данным правовой статистики, ущерб от мошенников в Казахстане вырос в 16,1 раза, до 2,5 млрд тенге, в январе-сентябре этого года.

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