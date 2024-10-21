Разрешены ли пирсинги, телефоны и молитвы в школах? Ответ Минпросвещения

— В каких ситуациях дети имеют право пользоваться телефонами в школе?

В соответствии со статьей 43 Закона «Об образовании», школы могут устанавливать правила использования мобильных телефонов в учебных целях, предусмотренных краткосрочными учебными планами. Однако согласно статье 47, использование мобильных телефонов в учебное время запрещено, за исключением случаев, предусмотренных этими планами. Например, учитель может разрешить доступ к интернету или цифровым образовательным ресурсам на уроке, если это способствует пониманию материала. Важно, чтобы использование таких ресурсов соответствовало учебным целям и было одобрено преподавателем.

Учителя могут разрешить использование планшетов и мобильных устройств в зависимости от задач урока. Эти ограничения не запрещают использование телефонов во время перемен, и право собственности ученика на устройство остается неприкосновенным. Если телефоны хранятся в шкафчиках, ответственность за их сохранность лежит на образовательном учреждении.

— Могут ли учителя оставлять школьников после уроков?

Учебная нагрузка определяется санитарными правилами и типовыми учебными планами. Организация образования разрабатывает расписание уроков и продолжительность перемен. Дополнительные занятия возможны только с согласия ученика и его родителей.

— Может ли учитель не впустить ученика в класс из-за опоздания или выгнать с уроков?

Педагогическая этика требует от учителей уважения к личности каждого ученика и его родителям. Учителя должны быть тактичны и стремиться помочь детям в их развитии. Применение физического, морального или психологического насилия в образовательном процессе строго запрещено.

— Могут ли учителя отправлять детей в магазин или другой класс для выполнения своих поручений?

Учителя должны избегать использования своего статуса для корыстных целей, как в служебное, так и в внеслужебное время.

— Куда могут обратиться дети или их родители, если они столкнулись с нарушением прав в школе?

Для получения юридической, социальной и психологической помощи доступен единый государственный call-центр 111. Также в стране внедрён институт региональных уполномоченных по правам ребенка, которые рассматривают жалобы на нарушения прав детей. Нарушения педагогической этики могут привести к дисциплинарной ответственности учителей.

— Имеет ли школьник право приходить на занятия с окрашенными волосами, накрашенными ногтями, пирсингом или татуировками?

Требования к школьной форме утверждены приказом министра образования. Правила внутреннего распорядка каждой школы определяют внешний вид учащихся, а акцент должен быть на обеспечении качественного образования.

— Обязан ли школьник участвовать в субботниках и школьных мероприятиях?

Согласно законам о праве на труд, участие в общественно-полезных работах — это право, а не обязанность ребенка. Учащиеся могут быть привлечены к уборке и другим видам труда только с согласия родителей и по согласованию с родительским комитетом.

— Должны ли дети выполнять уборку в школе?

По закону, привлечение школьников к уборке возможно только с согласия родителей и с учетом мнения ребенка. Дети младше 14 лет не могут быть привлечены к труду. Отказ от уборки не может повлечь наказание.

— Должны ли в школах быть родительские комитеты? Какова их роль?

Родительские комитеты создаются в общеобразовательных школах для укрепления связи между родителями и школой. Их задачи включают участие в жизни школы и помощь социально незащищенным детям.

— Имеют ли школьники право совершать намаз или молитву в школе? Разрешается ли им приходить в школу в религиозной одежде?

Система образования в Казахстане светская, и религиозные элементы в школьной форме не допускаются. Проведение религиозных обрядов в учебных заведениях запрещено, за исключением религиозных учебных заведений.

— Если у ребенка есть медицинские показания, имеет ли он право на образование в общеобразовательной школе? Какие меры поддержки предоставляются?

Дети с особыми образовательными потребностями имеют право на образование в общеобразовательной школе. С 2021 года внедрены педагоги-ассистенты и открыты кабинеты поддержки инклюзивного образования. Эти меры помогают детям адаптироваться в школе и получать необходимую поддержку.