Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсий

Министерством труда и соцзащиты населения РК разработан приказ , в котором указано, что государственная услуга "Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда" исключена из реестра государственных услуг, передает inbusiness.kz .

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При этом в документе ссылаются на приказ министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 4 сентября текущего года. С чем связано такое решение, не объясняется. В министерстве труда и соцзащиты населения корреспонденту inbusiness.kz объяснили решение властей.

В ведомстве подчеркнули, что инициатива по исключению услуги "Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда" из реестра государственных услуг исходила от агентства РК по делам государственной службы с целью исключения ряда государственных услуг, носящих справочный характер.

"Ранее данная государственная услуга была полностью автоматизирована и доступна на веб-портале и в мобильном приложении "электронного правительства", а также в мобильных приложениях банков второго уровня (БВУ). На сегодняшний день гражданам предоставляются два вида справок: о пенсионных отчислениях – посредством портала и мобильного приложения "электронного правительства", а также в мобильных приложениях БВУ; о начислениях ЕНПФ с учетом инвестиционного дохода – на портале и в мобильном приложении "электронного правительства". Эту же справочную информацию можно получить, обратившись лично в ЕНПФ", - отметили в министерстве.

Иначе говоря, форма поменялась, но суть осталась прежней – то, что раньше называлось госуслугой, сейчас предоставляется в виде справок.

Напомним, что ранее эксперты предлагали ввести запрет на досрочное изъятие денежных средств из пенсионных накоплений на жилье, лечение и другие цели. Также в компании Halyk Finance отмечали, что одной из главных проблем пенсионной системы Казахстана является недоверие к ней со стороны населения.

Самым показательным подтверждением этого стало большое желание граждан поскорее забрать свои пенсионные сбережения из ЕНПФ. Причинами такого недоверия являются: низкая финансовая грамотность населения; слабое регулирование частных пенсионных фондов; создание негативного фона и директивное объединение частных пенсионных фондов в ЕНПФ; нерыночные инвестиции ЕНПФ в государственные и квазигосударственные ценные бумаги сразу после создания ЕНПФ. На сегодня в Казахстане уже нет таких проблем, но недоверие в накопительной пенсионной системе сохраняется.

На публичном обсуждении приказ до 4 ноября. Документ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Отметим, что согласно п. 3 ст.18 Основного закона страны, государственные органы, общественные объединения, должностные лица обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации.