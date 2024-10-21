Авиабилеты на Новый год по Казахстану: есть ли дефицит

Продаются ли авиабилеты на Новый год по Казахстану? Есть ли уже дефицит? Ответы на эти вопросы уточнил Tengri Travel у казахстанских авиакомпаний.
В пресс-службе компании сообщили, что расписание публикуется в начале августа сразу же на всю зимнюю навигацию: с 27 октября по 29 марта.
"То есть на новогодние праздники билеты доступны уже с конца лета. В пиковые новогодние даты всегда наблюдается повышенный спрос как на внутренние, так и международные рейсы, но в настоящий момент дефицита пока нет", – отметили в компании.
В пресс-службе также ответили на вопрос, будут ли дополнительные рейсы на Новый год. Оказалось, что этот вопрос решается в зависимости от загрузки бортов.
"Дополнительные рейсы, как правило, ставятся, но ситуативно, в зависимости от того, на каких направлениях будет наблюдаться потребность в дополнительных провозных емкостях", – ответили в компании.
В данной компании также ответили на вопрос, началась ли уже продажа билетов на Новый год.
"Продажа билетов на новогодние праздники открыта. Авиакомпании перешла на зимнее расписание. На данный момент ажиотажа и дефицита авиабилетов не наблюдается. Быстрее всего авиабилеты раскупаются из Астаны в различные регионы Казахстана. К примеру, Астана – Кызылорда, Астана – Актобе, Астана – Алматы и так далее. После Нового года наблюдается повышенный спрос из регионов в столицу", – сообщили в пресс-службе.
Уточняется, будут ли дополнительные самолеты в новогодние дни.
"Да, авиакомпанией планируются дополнительные рейсы на новогодний праздничный период. Как правило, продажи на дополнительные рейсы открываются в конце ноября на наиболее загруженные направления", - ответили в пресс-службе.
В компании также проинформировали, что продажа билетов на осенне-зимнюю навигацию уже открыта.
"Билеты доступны на вылеты до 29 марта 2025 года", – сообщили в пресс-службе.
Авиабилеты доступны на все регулярные рейсы по Казахстану:
Все направления можно найти тут.
В компании также уточнили, что в преддверии Нового года, на 30–31 декабря, наиболее продаваемые рейсы на текущий момент:
"Также информируем, что к Новому году при необходимости будут добавлены дополнительные рейсы. Просим следить за обновлениями от авиакомпании", – ответили в пресс-службе.
В компании ответили на вопрос, началась ли уже продажа билетов на Новый год:
"Продажа билетов на Новый год, как и на другие зимние месяцы 2025 года, была открыта весной 2024 года", – сообщили в пресс-службе.
Кроме того, авиаперевозчик уточнил, какие направления расходятся быстрее всего, назвав топ-5.
На Новый год наиболее популярны:
"На данный момент дефицита мест нет. Но чем ближе к дате вылета, тем меньше свободных мест остается в продаже", – напомнили в компании.
К слову, узнать, как казахстанцы отдохнут на Новый год и День независимости, можно по ссылке.
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