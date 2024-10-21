Авиабилеты на Новый год по Казахстану: есть ли дефицит

Продаются ли авиабилеты на Новый год по Казахстану? Есть ли уже дефицит? Ответы на эти вопросы уточнил Tengri Travel у казахстанских авиакомпаний.

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SCAT

В пресс-службе компании сообщили, что расписание публикуется в начале августа сразу же на всю зимнюю навигацию: с 27 октября по 29 марта.

"То есть на новогодние праздники билеты доступны уже с конца лета. В пиковые новогодние даты всегда наблюдается повышенный спрос как на внутренние, так и международные рейсы, но в настоящий момент дефицита пока нет", – отметили в компании.

В пресс-службе также ответили на вопрос, будут ли дополнительные рейсы на Новый год. Оказалось, что этот вопрос решается в зависимости от загрузки бортов.

"Дополнительные рейсы, как правило, ставятся, но ситуативно, в зависимости от того, на каких направлениях будет наблюдаться потребность в дополнительных провозных емкостях", – ответили в компании.

Qazaq Air

В данной компании также ответили на вопрос, началась ли уже продажа билетов на Новый год.

"Продажа билетов на новогодние праздники открыта. Авиакомпании перешла на зимнее расписание. На данный момент ажиотажа и дефицита авиабилетов не наблюдается. Быстрее всего авиабилеты раскупаются из Астаны в различные регионы Казахстана. К примеру, Астана – Кызылорда, Астана – Актобе, Астана – Алматы и так далее. После Нового года наблюдается повышенный спрос из регионов в столицу", – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, будут ли дополнительные самолеты в новогодние дни.

"Да, авиакомпанией планируются дополнительные рейсы на новогодний праздничный период. Как правило, продажи на дополнительные рейсы открываются в конце ноября на наиболее загруженные направления", - ответили в пресс-службе.

Fly Arystan

В компании также проинформировали, что продажа билетов на осенне-зимнюю навигацию уже открыта.

"Билеты доступны на вылеты до 29 марта 2025 года", – сообщили в пресс-службе.

Авиабилеты доступны на все регулярные рейсы по Казахстану:

из Алматы в Астану, Актау, Кызылорду, Костанай, Семей, Уральск, Туркестан, Караганду, Усть-Каменогорск, Актобе;

из Астаны в Алматы, Уральск, Актау, Семей;

из Шымкента в Актау, Астану, Алматы, Атырау;

из Актау в Астану, Алматы, Шымкент, Актобе, Уральск, Атырау и другие города.

Все направления можно найти тут.



В компании также уточнили, что в преддверии Нового года, на 30–31 декабря, наиболее продаваемые рейсы на текущий момент:

Астана – Актобе;

Астана – Кызылорда;

Алматы – Павлодар;

Алматы – Кызылорда;

Алматы – Костанай.

"Также информируем, что к Новому году при необходимости будут добавлены дополнительные рейсы. Просим следить за обновлениями от авиакомпании", – ответили в пресс-службе.

Air Astana

В компании ответили на вопрос, началась ли уже продажа билетов на Новый год:

"Продажа билетов на Новый год, как и на другие зимние месяцы 2025 года, была открыта весной 2024 года", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, авиаперевозчик уточнил, какие направления расходятся быстрее всего, назвав топ-5.

На Новый год наиболее популярны:

Пхукет;

Бангкок;

ОАЭ (Дубай, Абу-Даби);

Мальдивы;

Фукуок.

"На данный момент дефицита мест нет. Но чем ближе к дате вылета, тем меньше свободных мест остается в продаже", – напомнили в компании.

К слову, узнать, как казахстанцы отдохнут на Новый год и День независимости, можно по ссылке.