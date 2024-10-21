“Чистка“ в Алматинской области: кто лишился должностей на фоне трагедии в Талгаре

Ряд чиновников, прокуроров и полицейских Алматинской области лишились своих постов буквально в течение недели, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Громкие отставки последовали после резонанса в обществе в связи с убийством 16-летнего Шерзата Болата в Талгарском районе Алматинской области.

Сначала отставки произошли в местном акимате. 15 октября за ненадлежащее исполнение своих обязанностей были освобождены с постов аким города Талгара - Бахыт Куришбеков и его заместитель - Матан Сагындык.

Бахыт Куришбеков. Фото:gov.kz

Известно, что Бахыт Куришбеков победил на выборах акима города Талгара в июне 2022 года, то есть проработал акимом чуть больше двух лет. С 2015 по 2020 год он занимал должность заместителя акима города Талгара.

В этот же день от должности освободили руководителя аппарата акима Талгарского района Аслана Касымбаева. Известно, что он является родным братом Хасана Касымбаева, имя которого упоминается в соцсетях теперь очень часто. Некоторые СМИ писали о возможной связи Касымбаева с "хуторской" группировкой. Между тем в МВД заявили, что такая группа "на учете не состоит".

Аслан Касымбаев. Фото:gov.kz

Кроме того, к дисциплинарной ответственности в виде выговора были привлечены аким Талгарского района Танат Айдарбеков и его заместитель Айбек Бидаев.



Танат Айдарбеков. Фото:gov.kz

18 октября стало известно, что в прокуратуре Алматинской области и Талгарского района тоже были приняты меры. Приказом генерального прокурора заместитель прокурора Алматинской области Саян Бакиров и прокурор Талгарского района Ескендир Бекманов были освобождены от занимаемых должностей.

"Основанием послужило наличие существенных упущений в работе по надзору за законностью в уголовном процессе", - сообщили в Генеральной прокуратуре.

Саян Бакиров был заместителем прокурора Алматинской области с июля 2022 года. Работал на разных должностях в прокуратурах Алматы, Алматинской и Атырауской областей.

Ескендир Бекманов был прокурором Талгарского района с августа 2022 года. Ранее работал на разных должностях в прокуратуре Алматинской области.

Саян Бакиров, Ескендир Бекманов. Фото:gov.kz

Но самая большая "чистка" прошла в полицейских рядах. 19 октября стало известно, что приказом главы МВД был освобожден от занимаемых должностей ряд высокопоставленных полицейских областного департамента полиции.

В их числе первый заместитель начальника департамента полиции Алматинской области Серик Шалхаров. Именно он давал первые комментарии СМИ после убийства Шерзата Болата в Талгаре. В частности, он рассказал, что с места преступления были изъяты три ножа и ружье, а также опроверг информацию, что задержанные за убийство подростка являются членами местной банды под названием "Бригада", или "Хутор".



Серик Шалхаров Фото: gov.kz

Отправлен в отставку и начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов. Известно, что Кунтунов проработал на этой должности совсем немного - 2-3 месяца.

Также были сняты:

начальник управления по противодействию экстремизму департамента полиции Алматинской области Улан Байтаков,

начальник управления криминальной полиции ДП области Руслан Смагулов,

начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Дулат Кайыр и его заместитель Жанат Омаров.

Также распоряжением Главы государства Айдос Рысбаев освобожден от должности заместителя министра внутренних дел. Он занимал эту должность с ноября 2023 года и курировал криминальную полицию, а также вопросы противодействия наркопреступности, борьбы с организованной преступностью. Связана ли его отставка с событиями в Талгаре - неизвестно.



Айдос Рысбаев. Фото: gov.kz

19 октября был назначен новый глава департамента полиции Алматинской области. Им стал Мейрам Абикеев. Полковник полиции Мейрам Абикеев ранее был заместителем начальника департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Фото предоставлено пресс-службой МВД РК

Ранее этот пост занимал Бауыржан Аленов. 7 октября он был назначен первым заместителем министра внутренних дел.

Первым заместителем начальника областного департамента назначен Багдат Ашимов.

Напомним, убийство 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре произошло в ночь на 4 октября. Расследование убийства взял на контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов. В Талгар была направлена группа из МВД.

Позже сгорел дом погибшего Шерзата Болата. На месте нашли канистру и перчатки. После этого семье Шерзата Болата обеспечили охрану.

Как сообщили в прокуратуре Алматинской области, по подозрению в совершении преступления сначала были задержаны семеро подозреваемых. Затем задержали еще трех человек. Суд заключил их под стражу на два месяца.