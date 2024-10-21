Казахстанца, которого разыскивала семья, похоронили на безымянном кладбище

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Жительница Актобе Жанат Имангалиева обратилась в полицию с заявлением об исчезновении своего 51-летнего брата. В полиции женщине сообщили, что ее родственник похоронен на безымянном кладбище. По данным полиции, еще летом этого года тело мужчины нашли в реке, но полиция не сообщила о его смерти родственникам.

"Брат работает на стройке. Часто выезжает по заказам. И мы думали, что и в этот раз он уехал по работе. После того как он долго не выходил на связь, пошли в полицию. Хотели подать в розыск. В отделении участковый спросил фамилию брата. Попросил подождать и потом показал мне фото брата на своем телефоне. Спросил: "Это он?" Я ответила, что он. Тогда он меня шокировал, сказав, что брат еще 26 июня скончался. По словам участкового, он вместе с двумя знакомыми проводил время на берегу реки Каргала и там же утонул", - рассказывает жительница Актобе Жанат Имангалиева.

По словам Жанат, в полиции так и не пояснили, почему родственников погибшего мужчины не оповестили о его смерти, а похоронили на кладбище вместе с лицами без определенного места жительства.

"Неужели за два с половиной месяца нельзя было оповестить семью? У меня все это вызывает сомнения. Тем более участковый был хорошо знаком с моим братом. Знал, где он проживает, где работает. Сейчас участковый вообще не отвечает на телефонные звонки. А когда мы стали спрашивать, где он похоронен, нам указали на безымянное кладбище", - задается вопросом сестра погибшего мужчины.

Семья нашла место захоронения 51-летнего Амана Жакаева. Работники кладбища сообщили, что тело мужчины привезли за несколько дней до того, как его родные обратились в полицию с заявлением о розыске.

"На кладбище нам сказали, что брата похоронили 6 сентября. Получается, почти 2,5 месяца тело пролежало в морге... Считаем, что следователь и участковый допустили непозволительную халатность. Они ведь должны были нас найти и сообщить и произошедшем. Просто не искали. А после того как мы стали стучаться до руководства, и участковый, и следователь просят у нас прощения. Признают вину. Но это ведь недопустимо с их стороны. Мы хотим, чтобы их привлекли к ответственности, вплоть до увольнения. Похоронили брата, как бездомного", - возмущается сестра погибшего Амана Жакаева Жанат Имангалиева.

Родственники мужчины намерены добиваться наказания для тех, кто, по их мнению, проявил халатность. В департаменте полиции Актюбинской области сообщили о начатом расследовании.