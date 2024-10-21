Работай там, куда переехал – в Казахстане меняют правила программы переселения с Юга на Север

Министерство труда и социальной защиты подготовило поправки в Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы, передает «Голос народа».
В Минтруда пояснили, что пакет поправок разработан с учетом выявленных проблемных вопросов и рекомендаций Генеральной прокуратуры РК.
В частности, предусматриваются следующие изменения:
Вместе с тем предусматривается, что государственные услуги по включению в региональную квоту приема кандасов и переселенцев и по оказанию мер государственной поддержки добровольного переселения будут автоматизированы с марта 2025 года.
Таким образом, будет исключен контакт услугополучателей с сотрудниками карьерных центров, что позволит минимизировать коррупционные риски.
«Цифровизация данных видов госуслуг также обеспечит четкий мониторинг исполнения договорных обязательств между участниками переселения и центрами трудовой мобильности», – отметили в Минтруда.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 ноября.
Напомним, ранее Генеральная прокуратура РК во время проверок выявила факты злоупотреблений и хищений на сумму свыше 1 млрд тенге путем фиктивного переселения граждан с использованием подложных документов.
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