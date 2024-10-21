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21.10.2024, 17:58

Работай там, куда переехал – в Казахстане меняют правила программы переселения с Юга на Север

Новости Казахстана 0 412

Министерство труда и социальной защиты подготовило поправки в Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы, передает «Голос народа».

Фото: Голос народа
Фото: Голос народа

В Минтруда пояснили, что пакет поправок разработан с учетом выявленных проблемных вопросов и рекомендаций Генеральной прокуратуры РК.

В частности, предусматриваются следующие изменения:

  • осуществление сотрудниками карьерных центров сверки документов, представленных переселенцем или кандасом, сведений по объекту недвижимого имущества, приобретаемого с использованием денежной выплаты по сертификату экономической мобильности, на предмет их полноты и достоверности, путем проведения выезда на объект сделки для его полного и тщательного осмотра;
  • расширение прав центров трудовой мобильности по обжалованию результатов оценки стоимости приобретаемого недвижимого имущества;
  • закрепление дополнительного основания по отказу в выдаче сертификата экономической мобильности в случае намерения переселенца или кандаса купить жилье, которое ранее уже приобреталось при помощи выплаты по сертификату экономической мобильности;
  • исключение права переселенцев осуществлять трудовую деятельность за пределами региона расселения.

Вместе с тем предусматривается, что государственные услуги по включению в региональную квоту приема кандасов и переселенцев и по оказанию мер государственной поддержки добровольного переселения будут автоматизированы с марта 2025 года.

Таким образом, будет исключен контакт услугополучателей с сотрудниками карьерных центров, что позволит минимизировать коррупционные риски.

«Цифровизация данных видов госуслуг также обеспечит четкий мониторинг исполнения договорных обязательств между участниками переселения и центрами трудовой мобильности», – отметили в Минтруда. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 ноября.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура РК во время проверок выявила факты злоупотреблений и хищений на сумму свыше 1 млрд тенге путем фиктивного переселения граждан с использованием подложных документов.

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