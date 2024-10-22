Казахстанцев предупредили о схеме с фальшивыми документами

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По данным агентства, мошенники используют для своих целей WhatsApp, Telegram и другие мессенджеры. Они создают фальшивые аккаунты, представляясь руководителями и сотрудниками Антикоррупционной службы. В переписках они могут прислать вам фейковые документы, файлы и сообщения с символикой Антикора.

"Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков и рассылок просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Кроме того, мошенники распространяют в интернете поддельные видеоролики, стремясь ввести в заблуждение все большее количество граждан Казахстана. Эти материалы, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта, распространяются через мессенджеры и социальные сети. Они пытаются заставить доверчивых людей переходить по ссылкам и предоставлять свои личные данные якобы для связи с юристом на платной основе. Видеозаписи состоят из монтажных кадров и сопровождаются фальшивым звуковым сопровождением.

По данным Генеральной прокуратуры, в 2023 году от мошенников пострадали 44 тысячи казахстанцев, им нанесен ущерб на 140 миллиардов тенге (более 314 миллионов долларов). Примечательно, что в среднем каждый пострадавший потерял более 3 миллионов тенге.

Как правило, злоумышленники действуют из-за границы и их практически невозможно установить. От общего количества раскрыто всего 7 процентов уголовных дел в отношении неорганизованных мошенников, которые по несколько раз использовали одни и те же телефоны и не маскировали свое местоположение.