Новый суд над сыном Даулета Турлыханова: в чем его обвиняют

В Медеуском районном суде №2 города Алматы рассматривается дело по сыну Даулета Турлыханова Нурасылу Болату, передает корреспондент Tengrinews.kz . Ранее сына Даулета Турлыханова уличили в нарушении пробационного контроля. Материалы поступили в суд от ДУИС по Алматы для решения вопроса о замене наказания с ограничения свободы на лишение свободы.

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Как сообщил в ходе судебного разбирательства представитель службы пробации Медеуского района, 21-летний Нурасыл Болат нарушал пробационный контроль неоднократно. По данным сотрудника службы пробации, это произошло 11 и 12 октября 2024 года. Нарушение от 11 октября Нурасыл Болат признал, что действительно находился на тое. Однако то, что он посещал увеселительное заведение 12 октября, он отрицает. Как рассказал Нурасыл Болат, в тот день он якобы приехал за зарядным устройством от электронного браслета слежения, которое оставил там накануне.

Также он пожаловался, что электронный браслет слежения постоянно разряжался и тем самым доставлял неудобства.

В мае 2024 года Нурасыл Болат получил два года ограничения свободы за избиение адвоката Олега Чернова и его супруги Анны. Нурасыл Болат отбывал наказание в виде ограничения свободы и состоял на учете в службе пробации Алматы, что предполагало ограничение для осужденного в ночное время.

Однако несколько дней назад Нурасыла Болата заметили на тое. По факту нарушения пробационного контроля осужденному были вынесены предупреждения, а также готовился материал в суд для решения вопроса о замене наказания на лишение свободы.

Напомним, в ночь на 11 февраля 2023 года в Алматы Нурасыл Болат избил супругов-адвокатов Чернова и Дмитриевич. Позже выяснилось, что сын Турлыханова является рядовым срочной службы и его вообще не должно было быть в месте, где он избил юристов, так как он в это время должен был служить в армии в Отаре.

Дело в отношении Нурасыла Болата было рассмотрено военным судом по пунктам 1 и 5 части 2 статьи 107 УК "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести двум лицам из хулиганских побуждений".

9 октября суд признал Болата виновным в совершении вменяемого ему преступления и назначил наказание в виде штрафа на сумму один миллион 700 тысяч тенге.

14 мая 2024 года Верховный суд, рассмотрев дело в кассации, изменил приговор для Нурасыла Болата. Он получил два года ограничения свободы, а сумма компенсации была увеличена.