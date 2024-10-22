18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.68
522.48
5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
21.10.2024, 20:35

Новый суд над сыном Даулета Турлыханова: в чем его обвиняют

Новости Казахстана 0 444

В Медеуском районном суде №2 города Алматы рассматривается дело по сыну Даулета Турлыханова Нурасылу Болату, передает корреспондент Tengrinews.kz. Ранее сына Даулета Турлыханова уличили в нарушении пробационного контроля. Материалы поступили в суд от ДУИС по Алматы для решения вопроса о замене наказания с ограничения свободы на лишение свободы.

Кадр из видео
Кадр из видео

Как сообщил в ходе судебного разбирательства представитель службы пробации Медеуского района, 21-летний Нурасыл Болат нарушал пробационный контроль неоднократно. По данным сотрудника службы пробации, это произошло 11 и 12 октября 2024 года. Нарушение от 11 октября Нурасыл Болат признал, что действительно находился на тое. Однако то, что он посещал увеселительное заведение 12 октября, он отрицает. Как рассказал Нурасыл Болат, в тот день он якобы приехал за зарядным устройством от электронного браслета слежения, которое оставил там накануне.

Также он пожаловался, что электронный браслет слежения постоянно разряжался и тем самым доставлял неудобства.

В мае 2024 года Нурасыл Болат получил два года ограничения свободы за избиение адвоката Олега Чернова и его супруги Анны. Нурасыл Болат отбывал наказание в виде ограничения свободы и состоял на учете в службе пробации Алматы, что предполагало ограничение для осужденного в ночное время.

Однако несколько дней назад Нурасыла Болата заметили на тое. По факту нарушения пробационного контроля осужденному были вынесены предупреждения, а также готовился материал в суд для решения вопроса о замене наказания на лишение свободы.

Напомним, в ночь на 11 февраля 2023 года в Алматы Нурасыл Болат избил супругов-адвокатов Чернова и Дмитриевич. Позже выяснилось, что сын Турлыханова является рядовым срочной службы и его вообще не должно было быть в месте, где он избил юристов, так как он в это время должен был служить в армии в Отаре.

Дело в отношении Нурасыла Болата было рассмотрено военным судом по пунктам 1 и 5 части 2 статьи 107 УК "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести двум лицам из хулиганских побуждений".

9 октября суд признал Болата виновным в совершении вменяемого ему преступления и назначил наказание в виде штрафа на сумму один миллион 700 тысяч тенге.

14 мая 2024 года Верховный суд, рассмотрев дело в кассации, изменил приговор для Нурасыла Болата. Он получил два года ограничения свободы, а сумма компенсации была увеличена.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Социальная помощь для пенсионеров в Казахстане: что доступно и как воспользоватьсяНовости Казахстана
26.09.2024, 18:26 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!