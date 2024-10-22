Взрывы в Астане: загорелся грузовик с газовыми баллонами (видео)

В Астане загорелся грузовой автомобиль, груженный газовыми баллонами. Огнеборцам удалось предотвратить взрыв большей части баллонов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Кадр из видео: ДЧС Астаны

Инцидент произошел по улице Бектау в районе Байконур столицы. Некоторые баллоны начали взрываться из-за нагрева.

"Прибывшие на место происшествия силы и средства МЧС в считаные минуты ликвидировали пожар, подав стволы с водой и охладив баллоны. Огнем были повреждены рядом припаркованные 3 автомобиля", - говорится в сообщении ДЧС.

Сотрудникам ДЧС удалось спасти от огня восемь автомобилей, предотвратить перекидывание огня на жилые дома и взрыв 11 газовых баллонов из 17.

Пострадавших нет, сообщили в ДЧС.