Сообщение о переименовании Костаная рассылают в мессенджерах

Сообщение, которые массово распространяют пользователи WhatsApp прокомментировали в управлении общественного развития.

«Касательно информации агентства KazNews о переименовании города Костанай в Санар заявляем, что данная публикация не имеет ссылок, документальных подтверждений, следовательно, является недостоверной. Это фейковая информация», — говорится в комментарии управления.