Сообщение о переименовании Костаная рассылают в мессенджерах

Сообщение, которые массово распространяют пользователи WhatsApp прокомментировали в управлении общественного развития, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Аlau.kz.
Сообщение, которые массово распространяют пользователи WhatsApp прокомментировали в управлении общественного развития.
«Касательно информации агентства KazNews о переименовании города Костанай в Санар заявляем, что данная публикация не имеет ссылок, документальных подтверждений, следовательно, является недостоверной. Это фейковая информация», — говорится в комментарии управления.
За распространение ложных сведений законодательно предусмотрена ответственность.
Напомним, ранее глава СКО Гауез Нурмухамбетов прокомментировал вопрос о переименовании областного центра – «Люди нормально отреагировали»: аким СКО о переименовании Петропавловска.
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