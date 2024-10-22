Лишение прав в Казахстане: за что и на сколько наказывают водителей

Состояние безопасности на дорогах Казахстана остается одним из ключевых вопросов, требующих постоянного внимания. За какие нарушения вас могут лишить водительских прав в 100-процентном случае, а за какие - лишь по решению суда, узнавал Tengri Auto .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

По данным МВД, за девять месяцев 2024 года 22 752 человека лишены водительских прав.

Лишение прав в 100-процентном случае

Существует ряд нарушений, которые автоматически ведут к лишению права управления транспортным средством. К таким нарушениям относятся:

использование поддельных номерных знаков (статья 590, часть 4 КоАП) – управление автомобилем с фальшивыми или поддельными регистрационными номерами, а также использование средств, скрывающих их или изменяющих;

выезд на встречную полосу (статья 596, часть 3), если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом;

создание аварийной ситуации (статья 606, часть 2), если водитель повторно в течение года создает аварийную обстановку на дороге;

нарушение правил переезда через железнодорожные пути (статья 607, часть 2) - при повторном нарушении правил проезда железнодорожных переездов в течение года;

управление в состоянии опьянения (статья 608, часть 1, 3-1) – нахождение за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также передача управления лицу, находящемуся в таком состоянии;

отказ от прохождения медицинского освидетельствования (статья 613, части 4, 5) – отказ выполнить законное требование сотрудника полиции пройти тест на алкогольное или наркотическое опьянение.

По решению суда

Некоторые случаи лишения прав принимаются по решению суда. К ним относятся:

выезд на встречную полосу – несмотря на то, что за это нарушение лишают прав в обязательном порядке, срок может зависеть от решения суда;

создание аварийной обстановки и повторные нарушения – суд учитывает обстоятельства дела и наличие предыдущих правонарушений, что влияет на срок лишения прав;

повреждение имущества в результате аварии (статья 610 часть 1) – если ДТП приводит к материальному ущербу, водитель также может лишиться прав на срок до шести месяцев.

Ранее мы рассказывали о том, в каких регионах чаще всего происходят ДТП. По данным комитета по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры, за девять месяцев текущего года в Казахстане зарегистрировано 19 302 дорожно-транспортных происшествия.