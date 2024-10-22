Лишение прав в Казахстане: за что и на сколько наказывают водителей

По данным МВД, за девять месяцев 2024 года 22 752 человека лишены водительских прав.
Лишение прав в 100-процентном случае
Существует ряд нарушений, которые автоматически ведут к лишению права управления транспортным средством. К таким нарушениям относятся:
- использование поддельных номерных знаков (статья 590, часть 4 КоАП) – управление автомобилем с фальшивыми или поддельными регистрационными номерами, а также использование средств, скрывающих их или изменяющих;
- выезд на встречную полосу (статья 596, часть 3), если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом;
- создание аварийной ситуации (статья 606, часть 2), если водитель повторно в течение года создает аварийную обстановку на дороге;
- нарушение правил переезда через железнодорожные пути (статья 607, часть 2) - при повторном нарушении правил проезда железнодорожных переездов в течение года;
- управление в состоянии опьянения (статья 608, часть 1, 3-1) – нахождение за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также передача управления лицу, находящемуся в таком состоянии;
- отказ от прохождения медицинского освидетельствования (статья 613, части 4, 5) – отказ выполнить законное требование сотрудника полиции пройти тест на алкогольное или наркотическое опьянение.
По решению суда
Некоторые случаи лишения прав принимаются по решению суда. К ним относятся:
- выезд на встречную полосу – несмотря на то, что за это нарушение лишают прав в обязательном порядке, срок может зависеть от решения суда;
- создание аварийной обстановки и повторные нарушения – суд учитывает обстоятельства дела и наличие предыдущих правонарушений, что влияет на срок лишения прав;
- повреждение имущества в результате аварии (статья 610 часть 1) – если ДТП приводит к материальному ущербу, водитель также может лишиться прав на срок до шести месяцев.
Ранее мы рассказывали о том, в каких регионах чаще всего происходят ДТП. По данным комитета по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры, за девять месяцев текущего года в Казахстане зарегистрировано 19 302 дорожно-транспортных происшествия.
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