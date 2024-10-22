“Без температуры, молниеносная“: о нетипичных признаках пневмонии предупредила врач

Врач-пульмонолог предупредила казахстанцев о нетипичных признаках пневмонии, передает корреспондент Tengrinews.kz . По словам специалиста городской клинической больницы №1 Алматы Акжаркын Калдыбек, пневмония может протекать под видом других заболеваний.

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Отметим, что в осенне-зимний период повышается риск заболеваемости острой респираторной инфекцией.

Какие нехарактерные признаки присущи пневмонии сейчас?

Пневмония может протекать характерным образом, но иногда скрываться под симптомами других заболеваний. Если говорить о типичной пневмонии, то она начинается с кашля и выделения мокроты. Может подняться высокая температура, появиться выраженная слабость и далее одышка.

Но пневмония может проявляться и по-другому, без повышения температуры тела. Например, без значительных изменений в показателях крови и за счет интоксикации сопровождаться головной и мышечной болью, или же просто сухим кашлем с болями в горле. Это и есть атипичная пневмония. Также нехарактерный признак - это болевой синдром грудной клетки, напоминающий невралгию.

Пациент может жаловаться на отсутствие повышения температуры тела и надсадно-сухой кашель, но при этом уже иметь по рентгенографии полисегментарную пневмонию.

Встречаются бактериальная, грибковая и вирусная пневмонии. Это все зависит от этиологии возбудителя. В настоящее время в большинстве случаев встречается бактериальная пневмония.

Чем опасна атипичная пневмония?

На фоне снижения иммунитета, наличия иммунодефицита или других хронических заболеваний некоторые люди могут не ощущать развития пневмонии.

Также представители молодого поколения, которые часто не обращают внимания на проблемы со здоровьем, могут пропустить пневмонию. Если упустить начальные стадии заболевания, то в дальнейшем это может привести к осложнениям – абсцедирующей или крупозной пневмонии или другим видам этого недуга.

Пневмония также опасна тем, что может не реагировать на антибиотики. Если это грибковая или вирусная пневмонии, то антибиотики здесь не помогут. Нужно сначала выяснить, какой этиологии возбудитель, так как это напрямую влияет на лечение.

Связана ли эта пневмония с коронавирусом?

Считаем, что некоторая часть случаев пневмонии, которая сейчас встречается, имеет этиологию, связанную с новыми штаммами коронавируса. Клинически они протекают аналогично как коронавирусная инфекция. Но для того чтобы подтвердить этиологию болезни, надо изучать, нужно сделать ПЦР, серологический анализ.

Нынешняя пневмония также отличается коротким инкубационным периодом. Она может развиваться буквально за 3-4 дня. Если раньше мы считали, что инкубационный период развития пневмонии минимум 7-14 дней, то в настоящее время пациенты часто попадают уже на малых сроках с полисегментарными пневмониями, объемными по размеру, и с воспалительным процессом. Можно сказать, что течение идет молниеносное.

Что делать, если есть признаки пневмонии?

Если есть какие-то признаки ОРВИ, то в первую очередь нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Доктор должен обязательно идентифицировать: это острый бронхит, пневмония или ОРВИ.

В поликлинике нужно пройти рентген, сдать общеклинические анализы (общий анализ крови, биохимический анализ, коагулограмма). По результатам этих анализов оценивается состояние пациента и распространение воспалительного процесса. При необходимости врач назначит амбулаторное лечение. При средней тяжести и тяжелее пациент будет направлен в стационар.

Можно ли лечить пневмонию дома самостоятельно?

Это решает врач. Все зависит от объема воспаления. Если это сегментарная или очаговая пневмонии, то в домашних условиях амбулаторно она лечится. Если воспалительный процесс идет в целой доле легкого, это уже опасно. Нужно смотреть, сколько сегментов вовлечено в воспалительный процесс. В одной доле легкого имеется несколько сегментов. Если имеется воспаление в этих нескольких сегментах, то нужно госпитализироваться. В целом заниматься самолечением в домашних условиях нельзя.

Если своевременно диагностировать и вовремя начать терапию, то бактериальная пневмония хорошо поддается лечению с положительной динамикой.