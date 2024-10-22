Терапия стволовыми клетками впервые в мире обратила вспять диабет 1 типа

Впервые в истории, многопрофильной группе ученых удалось обратить вспять диабет 1 типа 25-летней пациентке, которой была проведена трансплантация перепрограммированных стволовых клеток, и менее чем через три месяца она начала вырабатывать собственный инсулин. Она стала первым человеком с диабетом 1-го типа, которого вылечили с помощью клеток, полученных из собственного организма. Результаты терапии опубликованы в научном журнале Cell.

Фото: sigma-med.ru

Ранее сообщалось, что другой группе ученых из Шанхая удалось успешно пересадить инсулин-продуцирующие островки в печень 59-летнего мужчины с диабетом 2 типа. Островки также были получены из перепрограммированных стволовых клеток, взятых из собственного тела мужчины.

«Это огромное достижение современной медицины, поскольку оно дает лекарство от болезни, которое до сих пор можно было только контролировать. Диабетом в мире страдают около полумиллиарда человек. Международная федерация диабета прогнозирует, что число людей, живущих с диабетом, возрастет до 643 миллионов к 2030 году и до 783 миллионов к 2045 году. При диабете 1 типа собственная иммунная система некоторых людей начинает атаковать поджелудочную железу еще в детстве, повреждая островковые клетки, ответственные за выработку инсулина. Результаты исследования дают надежду, что трансплантация островковых клеток может изменить жизни миллионов людей», - прокомментировал исследование Сагат Алтынбеков, врач-нарколог, профессор КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, президент РОО «Ассоциации специалистов, работающих в сфере психического здоровья», эксперт Национальной Ассоциации Денсаулык.

Пациентка, получившая лечение, страдала сахарным диабетом первого типа на протяжении 11 лет. Итоговый трансплантат содержал клетки, способные производить инсулин, глюкагон и соматостатин. С помощью инъекции островки ввели под переднюю часть прямой мышцы живота.

Спустя 75 дней пациентка достигла устойчивой независимости от инсулина. К четвертому месяцу после трансплантации процент нахождения в целевом диапазоне уровня глюкозы увеличился с 43,18% до 96,21%. Также снизился уровень гликированного гемоглобина, достигнув среднего значения 5%, что является важным показателем долгосрочного контроля уровня сахара в крови. Через год после пересадки пациентка достигла нормальных показателей и не имела осложнений.