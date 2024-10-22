18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
484.19
524.28
5.03
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
22.10.2024, 10:08

Терапия стволовыми клетками впервые в мире обратила вспять диабет 1 типа

Новости Казахстана 0 417

Впервые в истории, многопрофильной группе ученых удалось обратить вспять диабет 1 типа 25-летней пациентке, которой была проведена трансплантация перепрограммированных стволовых клеток, и менее чем через три месяца она начала вырабатывать собственный инсулин. Она стала первым человеком с диабетом 1-го типа, которого вылечили с помощью клеток, полученных из собственного организма. Результаты терапии опубликованы в научном журнале Cell.

Фото: sigma-med.ru
Фото: sigma-med.ru

Ранее сообщалось, что другой группе ученых из Шанхая удалось успешно пересадить инсулин-продуцирующие островки в печень 59-летнего мужчины с диабетом 2 типа. Островки также были получены из перепрограммированных стволовых клеток, взятых из собственного тела мужчины.

«Это огромное достижение современной медицины, поскольку оно дает лекарство от болезни, которое до сих пор можно было только контролировать.  Диабетом в мире страдают около полумиллиарда человек. Международная федерация диабета прогнозирует, что число людей, живущих с диабетом, возрастет до 643 миллионов к 2030 году и до 783 миллионов к 2045 году. При диабете 1 типа собственная иммунная система некоторых людей начинает атаковать поджелудочную железу еще в детстве, повреждая островковые клетки, ответственные за выработку инсулина. Результаты исследования дают надежду, что трансплантация островковых клеток может изменить жизни миллионов людей», - прокомментировал исследование Сагат Алтынбеков, врач-нарколог, профессор КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, президент РОО «Ассоциации специалистов, работающих в сфере психического здоровья», эксперт Национальной Ассоциации Денсаулык.

Пациентка, получившая лечение, страдала сахарным диабетом первого типа на протяжении 11 лет. Итоговый трансплантат содержал клетки, способные производить инсулин, глюкагон и соматостатин. С помощью инъекции островки ввели под переднюю часть прямой мышцы живота.

Спустя 75 дней пациентка достигла устойчивой независимости от инсулина. К четвертому месяцу после трансплантации процент нахождения в целевом диапазоне уровня глюкозы увеличился с 43,18% до 96,21%. Также снизился уровень гликированного гемоглобина, достигнув среднего значения 5%, что является важным показателем долгосрочного контроля уровня сахара в крови. Через год после пересадки пациентка достигла нормальных показателей и не имела осложнений.

«Но не стоит забывать, что диабет считается болезнью образа жизни человека. К факторам риска развития этой болезни относятся возраст, избыточная масса тела, ожирение, семейный анамнез и наследственность, малоподвижный образ жизни и вредные привычки. Поэтому для предупреждения диабета 2 типа, мы советуем придерживаться концепции снижения вреда, которая предлагает скорректировать образ жизни человека через предложение менее вредных альтернатив.  То есть, постепенно перейти к сбалансированному питанию, добиваться здоровой массы тела, отказаться от вредных привычек и поддерживать физическую культуру», - добавил Сагат Алтынбеков.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!