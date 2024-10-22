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22.10.2024, 10:46

До 4,28 млн тенге на семью: что нужно знать кандасам, вернувшимся в Казахстан

Новости Казахстана 0 427

В 2024 году на историческую родину вернулся и получил статус кандаса 14 391 этнический казах. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 142,7 тыс. этнических казахов. Об этом Zakon.kz рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Сообщается, что прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

"Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 3033 человека. По состоянию на 1 октября 2024 года в регионы расселения переселено 2477 кандасов".Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда отметили, что кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии:

  • на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;
  • на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тенге).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 2140 кандасам. В частности, 575 человек были трудоустроены на постоянную работу.

"Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,28 млн тенге на семью".Пресс-служба МТСЗН РК

По состоянию на 1 октября число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 57,6%, несовершеннолетние граждане – 33,1% и пенсионеры – 9,3%. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17,9% имеют высшее образование, 24,4% – среднее специальное образование, 54,4% – общее среднее образование и 3,3% – не имеют образования.

Согласно информации, прибывшие в Казахстан с начала текущего года кандасы являются выходцами из:

  • КНР – 45,8%,
  • Узбекистана – 39%,
  • Монголии – 5,9%,
  • Туркменистана – 5,2%,
  • России – 2,9%,
  • других стран – 1,2%.

"В прошлом году в пилотном режиме был реализован механизм присвоения статуса кандаса по принципу "одного окна" через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодняшний день в новом формате принято 19 022 заявления от этнических казахов", – напомнили в пресс-службе МТСЗН РК.

По состоянию на 1 сентября 2024 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 12 325 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 140,7 тыс. этнических казахов. 

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