Сына депутата Даулета Турлыханова лишили свободы

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Ранее сына Даулета Турлыханова уличили в нарушении пробационного контроля. Материалы поступили в суд от ДУИС по Алматы для решения вопроса о замене наказания с ограничения свободы на лишение свободы.

По состоянию на 21 октября - им было отбыто наказание в виде ограничение свободы - 6 месяцев 12 дней, осталось 1 год 5 месяцев и 18 дней.

"Суд поставонил, представление службы пробации о замене неотбытого срока наказания с ограничения свободы на лишение свободы в отношении Болата Нурасыла Даулеулы удовлетворить. Заменить Болату наказание на лишение свободы", - зачитал решение суда судья Медеуского суда №2 города Алматы Канат Аринов.

Нурасыл Болат взят под стражу в зале суда. По постановлению суда, он будет отбывать наказание в колонии средней безопасности.

Напомним, в мае 2024 года Нурасыл Болат получил два года ограничения свободы за избиение адвоката Олега Чернова и его супруги Анны. Нурасыл Болат отбывал наказание в виде ограничения свободы и состоял на учете в службе пробации Алматы, что предполагало ограничение для осужденного в ночное время.

Однако несколько дней назад Нурасыла Болата заметили на тое. По факту нарушения пробационного контроля осужденному были вынесены предупреждения, а также готовился материал в суд для решения вопроса о замене наказания на лишение свободы.

В ходе судебного разбирательства представитель службы пробации Медеуского района заявил, что 21-летний Нурасыл Болат нарушал пробационный контроль неоднократно.

Напомним, в ночь на 11 февраля 2023 года в Алматы Нурасыл Болат избил супругов-адвокатов Олега Чернова и его супругу. Позже выяснилось, что сын Турлыханова является рядовым срочной службы и его вообще не должно было быть в месте, где он избил юристов, так как он в это время должен был служить в армии в Отаре.

Дело в отношении Нурасыла Болата было рассмотрено военным судом по пунктам 1 и 5 части 2 статьи 107 УК "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести двум лицам из хулиганских побуждений".

9 октября суд признал Болата виновным в совершении вменяемого ему преступления и назначил наказание в виде штрафа на сумму один миллион 700 тысяч тенге.

14 мая 2024 года Верховный суд, рассмотрев дело в кассации, изменил приговор для Нурасыла Болата. Он получил два года ограничения свободы, а сумма компенсации была увеличена.