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22.10.2024, 13:04

Можно ли получать пенсию в Казахстане и России одновременно

Новости Казахстана 0 467

Многие казахстанцы работают в соседних странах. Если все было официально, в будущем они могут оформить пенсию не только в Казахстане, но и стране своего трудоустройства. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов
Как известно, казахстанцы могут получать пенсию не только за счет государства, но и благодаря своим накоплениям, которые формируются из взносов в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Примечательно, что пенсию в Казахстане могут получать и граждане других стран, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Это возможно благодаря соглашению о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС, которое было ратифицировано всеми участниками еще в 2021 году.

Стоит отметить, что это соглашение не позволяет незаконно оформлять выплаты в нескольких странах сразу. Например, получать государственную пенсию в Казахстане после смены гражданства – незаконно.

Как объяснили представители ЕНПФ на своем официальном Youtube-канале, соглашение по сути позволяет получать выплаты за то время, когда человек был трудоустроен в другой стране. 

То есть, если казахстанец долгое время был трудоустроен в России, после выхода на заслуженный отдых он может оформить пенсионные выплаты, которые "накопились" за весь срок работы в стране.

"Например, если гражданин Казахстана приобретет стаж работы в 3-5 лет на территории страны-члена ЕАЭС после вступления в силу соглашения, то при возникновении права на пенсию та страна, где трудился трудовой мигрант, назначит пенсию за отработанные годы", – сообщили в ЕНПФ.

Стоит отметить, что аналогичные правила действуют и в Казахстане для работников из стран, входящих в Евразийский экономический союз. 

Чтобы пенсию начали выплачивать, нужно подтвердить стаж в компетентных органах. В Казахстане подтвердить стаж после 1998 года можно в ЕНПФ, а его наличие до этой даты – в Комитете труда и социальной защиты населения.

Впрочем, казахстанцам, которые трудоустроены в других странах, важно помнить, что все свои договоренности с работодателями нужно оформлять официально – в противном случае доказать наличие трудового стажа в другой стране не получится.

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