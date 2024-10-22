Критиканы из-за рубежа продолжают придираться - эксперт о решении Казахстана по БРИКС

Политический обозреватель Газиз Абишев высказался по поводу продолжающейся критики в адрес Казахстана, связанной с решением не вступать в БРИКС в обозримом будущем, передает Tengrinews.kz .

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Абишев подчеркивает, что Казахстан, несмотря на хорошие отношения с основными членами БРИКС и участие в саммитах, имеет полное право воздержаться от вступления в организацию.

"Ряд критиканов из-за рубежа не успокаиваются и продолжают придираться к Казахстану, публично и честно заявившему о том, что пока не собирается принимать приглашение по вступлению в БРИКС. Видимо, нужно еще раз проговорить несколько важных моментов. Во-первых, критики как бы подразумевают, что если кто-то извне поманил Казахстан пальчиком в БРИКС, то Казахстан должен немедленно вступать, иначе это будет рассматриваться как враждебный шаг. Нет, так не пойдет, вменяйте ложное чувство вины кому-нибудь другому. Казахстан имеет хорошие отношения со основными членами БРИКС, принимает участие в саммитах БРИКС, не критикует БРИКС. Однако, пользуется своим суверенным правом не вступать БРИКС. Это не нарушает никаких обязательств или обещаний, не нарушает ничьи интересы, не является аморальным действием", - написал обозреватель в своем Telegram-канале.

Утверждения о том, что решение о невступлении продиктовано Казахстану Западом - не имеет под собой никаких оснований, подчеркнул Абишев.

"Это попытка изобразить все в черно-белых тонах: обязан принять приглашение, чтобы доказать, что друг, а если отказываешь - значить прогнулся под Америку. Вариант, при котором Казахстан предпочитает не вступать по собственным соображениям, искусственно исключается - и в этом главная ошибка. Во-вторых, ну покажите Устав БРИКС, его руководящие органы, оформленную на бумаге стратегию развития. Когда все это появится, можно будет серьезно обсуждать - что такое БРИКС и зачем ему нужен Казахстан в качестве полноценного участника", - добавил он.

По мнению Абишева, в условиях глобального противостояния между Западом и Восточным Блоком складывается ощущение, что "некоторые игроки сколачивают под видом БРИКС+ активную антизападную коалицию, стремясь наполнить геополитические окопы телами средних и малых стран".

"А мнение этих стран по поводу глобального противостояния уточняли? Не получится ли так, что вся эта квазиорганизация служит геополитическим интересам одних и стремится использовать других в качестве топлива?", - задается вопросом эксперт.

Абишев напоминает, что Казахстан уже активно участвует в таких международных организациях, как СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и СВМДА, и ведет многосторонний диалог.

"Если честно, эта история уже начинается превращаться в стремление символического слома казахстанской воли и нейтрализации его прагматичного многовекторного курса, нацеленного на защиту национальных интересов. А потом удивление - с чего это вдруг страны отпрыгивают по разным направлениям", - заключил Газиз Абишев.

Ранее советник - пресс-секретарь Президента Берик Уали cпециально для Tengrinews.kz рассказал, что в адрес Касым-Жомарта Токаева поступали предложения о вступлении Казахстана в БРИКС.

По словам Уали, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения.

Глава государства планирует выступить 24 октября на расширенном заседании организации в формате "аутрич".