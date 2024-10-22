18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
484.19
524.28
5.03
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
22.10.2024, 13:52

Критиканы из-за рубежа продолжают придираться - эксперт о решении Казахстана по БРИКС

Новости Казахстана 0 467

Политический обозреватель Газиз Абишев высказался по поводу продолжающейся критики в адрес Казахстана, связанной с решением не вступать в БРИКС в обозримом будущем, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Абишев подчеркивает, что Казахстан, несмотря на хорошие отношения с основными членами БРИКС и участие в саммитах, имеет полное право воздержаться от вступления в организацию.

"Ряд критиканов из-за рубежа не успокаиваются и продолжают придираться к Казахстану, публично и честно заявившему о том, что пока не собирается принимать приглашение по вступлению в БРИКС. Видимо, нужно еще раз проговорить несколько важных моментов.

 

Во-первых, критики как бы подразумевают, что если кто-то извне поманил Казахстан пальчиком в БРИКС, то Казахстан должен немедленно вступать, иначе это будет рассматриваться как враждебный шаг. Нет, так не пойдет, вменяйте ложное чувство вины кому-нибудь другому. Казахстан имеет хорошие отношения со основными членами БРИКС, принимает участие в саммитах БРИКС, не критикует БРИКС. Однако, пользуется своим суверенным правом не вступать БРИКС. Это не нарушает никаких обязательств или обещаний, не нарушает ничьи интересы, не является аморальным действием", - написал обозреватель в своем Telegram-канале.

Утверждения о том, что решение о невступлении продиктовано Казахстану Западом - не имеет под собой никаких оснований, подчеркнул Абишев.

"Это попытка изобразить все в черно-белых тонах: обязан принять приглашение, чтобы доказать, что друг, а если отказываешь - значить прогнулся под Америку. Вариант, при котором Казахстан предпочитает не вступать по собственным соображениям, искусственно исключается - и в этом главная ошибка.

Во-вторых, ну покажите Устав БРИКС, его руководящие органы, оформленную на бумаге стратегию развития. Когда все это появится, можно будет серьезно обсуждать - что такое БРИКС и зачем ему нужен Казахстан в качестве полноценного участника", - добавил он.

По мнению Абишева, в условиях глобального противостояния между Западом и Восточным Блоком складывается ощущение, что "некоторые игроки сколачивают под видом БРИКС+ активную антизападную коалицию, стремясь наполнить геополитические окопы телами средних и малых стран".

"А мнение этих стран по поводу глобального противостояния уточняли? Не получится ли так, что вся эта квазиорганизация служит геополитическим интересам одних и стремится использовать других в качестве топлива?", - задается вопросом эксперт.

Абишев напоминает, что Казахстан уже активно участвует в таких международных организациях, как СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и СВМДА, и ведет многосторонний диалог.

"Если честно, эта история уже начинается превращаться в стремление символического слома казахстанской воли и нейтрализации его прагматичного многовекторного курса, нацеленного на защиту национальных интересов. А потом удивление - с чего это вдруг страны отпрыгивают по разным направлениям", - заключил Газиз Абишев.

Ранее советник - пресс-секретарь Президента Берик Уали cпециально для Tengrinews.kz рассказал, что в адрес Касым-Жомарта Токаева поступали предложения о вступлении Казахстана в БРИКС.

По словам Уали, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения.

Глава государства планирует выступить 24 октября на расширенном заседании организации в формате "аутрич".

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!