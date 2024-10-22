Apple, Google и iHerb заплатили Казахстану миллиарды тенге

В Комитете государственных доходов Министерства финансов рассказали, сколько принес в бюджет Казахстана за три года так называемый "налог на Google", передает Tengrinews.kz .

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По данным ведомства, всего за три года иностранные компании уплатили в бюджет Казахстана свыше 58 миллиардов тенге. В 2022 году общая сумма поступлений составила 10 миллиардов тенге, в 2023 году - 24 миллиарда тенге. А за 9 месяцев этого года в бюджет перечислили уже 23 миллиарда тенге налогов.

Больше всего налогов поступает от маркетплейса по продаже товаров для здоровья iHerb (11 миллиардов тенге). На втором месте расположилась Apple (более 9 миллиардов тенге). Google же уплатила за три года 9,3 миллиарда тенге.

В КГД отмечают, что поступления продолжат расти, а чтобы никто не ушел от обязательных выплат, в ведомстве предложили ввести меру наказания.

"На рассмотрении новый законопроект. Он касается тех налогоплательщиков, которые не исполняют налоговое законодательство. Будет производиться ограничение интернет-ресурсов, то есть наши физлица не смогут заходить на сайты к тем налогоплательщикам, которые не будут платить налоги", - сообщил в интервью телеканалу Jibek Joly руководитель управления цифровых активов КГД Талгат Адилов.

Напомним, с начала 2022 года иностранные компании, которые оказывают услуги в сети, а также иностранные торговые площадки (маркетплейсы), продающие товары физическим лицам через интернет, должны уплачивать в Казахстане НДС ("налог на Google").