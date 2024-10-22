Многодетную семью нашли в лесу в Казахстане: отца с детьми депортировали

Многодетную семью иностранцев, найденную весной этого года в лесу в Павлодарской области, депортировали в Россию, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Ранее мы рассказывали о супругах и их детях, найденных спящими в лесу вблизи села Кеменгер Павлодарской области. В мае этого года их обнаружили местные жители и передали местным органам.

Недавно суд в Павлодаре вынес постановление о выдворении 36-летнего многодетного отца, который является гражданином России. По информации из судебного кабинета, его признали виновным в нарушении миграционного законодательства и арестовали на трое суток с последующим выдворением из Казахстана.

В суде отец шестерых детей, признав свою вину, рассказал, что ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение, но в связи с тяжелым материальным положением он не смог уплатить штраф, назначенный судом.

"Также мужчина сообщил, что занимался документами детей и в скором времени вместе с гражданской супругой и детьми планирует выехать на постоянное место жительства в Российскую Федерацию", - говорится в судебном документе.

В постановлении суда сообщается, что срок депортации истекает 22 октября 2024 года. По информации уполномоченного по правам ребенка в Казахстане Динары Закиевой, россиянин с детьми уже отправлен на родину. А вот мать несовершеннолетних вынуждена была вернуться в Павлодар.

"17 октября родители с детьми выехали из Павлодара в Барнаул. Но из-за проблем с документами маму не пропустили на границе РФ. Сейчас она находится в Павлодаре, есть вопрос по срокам ее паспорта и визы. Будем решать вопрос здесь. Как только решим, самолетом отправят ее", - прокомментировала корреспонденту Tengrinews.kz Динара Закиева.

Ранее мать семейства через суд доказала, что все шестеро малолетних детей, с которыми ее обнаружили в лесу, ее родные дети. Женщина сделала ДНК-тест на материнство. Также специалисты установили, что глава семейства является кровным отцом малышей.

В мае этого года суд наказал мужчину за нарушение миграционного законодательства на 25 МРП, сократив сумму штрафа до 64 610 тенге. Сообщалось, что россиянин должен был покинуть Казахстан еще в сентябре 2016 года, но вместо этого продолжал нелегально жить в Павлодаре с подругой-иностранкой, где у пары родились шестеро детей: двое в местном роддоме, а остальные - на дому. Роды у жены мужчина принимал сам.

Напомним, иностранцев нашли спящими в лесу вблизи села Кеменгер Павлодарской области в мае этого года. Местных жителей, обнаруживших их, привлек детский плач.

После обнаружения многодетной семьи мать с детьми госпитализировали для наблюдения и ухода. После выписки отец семейства арендовал для них частный дом.

Месяц спустя мужчина рассказал корреспонденту Tengrinews.kz, что оказался с семьей за городом в поисках дешевого съемного жилья, а в лесу лишь сделал привал. Свои действия россиянин назвал необдуманным поступком.