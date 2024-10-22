Казахстан вводит санкции в автостраховании за грубые нарушения ПДД

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Документ размещен на сайте "Открытые НПА"

“Поправки направлены на улучшение страховой и актуарной практики, в том числе на совершенствование системы "бонус-малус", которая используется для расчета страховых премий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств”, – говорится в пояснении к документу.

Согласно новым изменениям, минимальный класс системы "бонус-малус" (система скидок применяемая в страховании, которая изменяет размер страховой премии и которую платит клиент страховщику, в зависимости от его истории страховых случаев) будет установлен на уровне М2, что позволит расширить текущую систему с 15 до 18 классов. Если произойдет страховой случай по вине страхователя, его класс будет понижен с учетом определенных условий, которые описаны в поправках.

“Для повышения класса страхования потребуется, чтобы в базе данных не было информации о страховых случаях, произошедших по вине страхователя, а также чтобы прошло не менее 270 календарных дней с момента последнего изменения класса, в течение которых гражданская ответственность была застрахована”, – гласят поправки.

Важно, что для водителей, лишенных права управления транспортным средством, повышение класса не будет возможным на время лишения. При этом если водитель лишится прав, то для изменения класса на более высокий будут учитываться дни с момента последнего изменения класса.

“При первом заключении договора обязательного страхования страхователю присваивается класс А. Если у водителя временно ввозимое транспортное средство, то ему присваивается класс 13. Если страховой случай, произошедший по вине страхователя, приведет к серьезным последствиям, например, к гибели или инвалидности пострадавшего, класс страхователя будет понижен до самого низкого – М2”, – поясняется в документе.

Поправки также учитывают тяжесть причиненного вреда при ДТП. Например, если ущерб незначительный, то снижение класса будет происходить на один класс меньше, чем для серьезных аварий. Кроме того, при наличии нарушений ПДД, такие как превышение скорости, штрафы могут привести к снижению класса на один класс.

Также уточняется, что водители, совершившие грубые нарушения, такие как управление в состоянии опьянения, будут автоматически понижены до класса М2. Если у физического лица 13-й класс сохраняется более пяти лет, страховщик может применить более низкий коэффициент, однако он не может быть равен нулю.

Документ будет доступен для публичного обсуждения до 4 ноября 2024 года.