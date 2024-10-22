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22.10.2024, 18:13

Девушка в никабе с окровавленными руками пыталась прорваться в здание полиции в Актобе

Новости Казахстана 0 1 294

В Сети появилось видео из Актобе. Отмечается, что девушка в черном никабе с окровавленными руками пыталась прорваться в здание полиции. В ДП региона прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

Кадр из видео: t.me/halyqstan
Кадр из видео: t.me/halyqstan

В подписи к видео сообщалось, что девушка в черном никабе и с окровавленными руками пыталась проникнуть в здание ДП Актюбинской области. Очевидцы рассказывали, что она кричала и пыталась позвать кого-то, кто находился внутри полицейского ведомства.

В ДП Актюбинской области прокомментировали инцидент.

"Подозреваемая по уголовному делу за сбыт наркотических средств требовала вернуть ей документы, которые находятся в уголовном деле. Ей оказана медицинская помощь и проведена разъяснительная беседа", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что карагандинку привлекли к административной ответственности за причинение телесных повреждений своему мужу. Женщина ударила его камнем по голове во время конфликта. В отношении нее возбудили административное дело по ч.1 ст.73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и направили его в суд. В итоге женщину оштрафовали на 15 МРП (55 380 тенге). Постановление суда вступило в законную силу.

Также в области Абай мужчине вынесли приговор за покушение на убийство супруги после ее обращения в полицию с заявлением о домашнем насилии. Со словами "сначала тебя убью, потом сам умру" он нанес жене удары ножом в область груди и шеи. Мужчину осудили на 8 лет лишения свободы.

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