Каким семьям будет выдано до 2 млн тенге, уточнили в правительстве Казахстана

С началом войны в Украине миграция казахстанцев, переехавших в Россию, значительно сократилась. В прежние годы количество переселенцев достигало 30-40 тыс., в 2022 году – 19,4 тыс., а в 2023 году составило 11,7 тыс. В этом году пожелавших уехать в соседнюю страну пока только 7 тыс., передает корреспондент inbusiness.kz .

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Но в последующие годы поток уехавших в Россию может резко возрасти. Так как в соседней стране поднимут размер так называемого "материнского капитала". В результате государственная выплата матерям, родившим первого ребенка, увеличится с 630 380 рублей в 2024 году до 677 тысяч рублей (около 3,4 миллиона тенге) в следующем 2025 году.

За второго ребенка материнский капитал сейчас составляет 833 024 рублей. Эту сумму планируется увеличить до 894 тысяч рублей (примерно 4,5 миллиона тенге) в следующем году.

Эту сумму разрешено направлять на приобретение жилья, улучшение жилищных условий, в том числе на закрытие ипотеки, а также на образование ребенка, увеличение накопительной пенсии матери либо отца. Кроме того, ребенку полагается ежемесячное пособие до достижения 3 лет. И этим в соседней стране не ограничились. Как пишет "Парламентская газета", женщинам до 25 лет будет выплачиваться единовременное пособие в размере 200 тысяч рублей (более 1 миллиона тенге) за каждого ребенка. Если, к примеру, это близнецы или двойняшки, то сумма удваивается.

Соответствующий законопроект внесен в парламент и опубликован в электронной базе госдумы РФ. Новый вид пособия будет выплачен всем, независимо от материального и жилищно-бытового положения семьи, без разделения на богатую и бедную, работающего или неработающего. В некоторых регионах , например в Челябинске, до внедрение законопроекта на местном уровне уже начали выплачивать по 1 млн рублей (более 5 млн тенге) родившим ребенка студенткам.

Мажилисмен Гаухар Танашева отмечает, что в Казахстане поддержка матерей на низком уровне. В результате ухудшилась демографическая ситуация в стране. По данным национального бюро статистики, в Казахстане в 2021 году родились 446 491 ребенка, в 2022 году – 403 893 ребенка, в 2023 году – 388 428 детей. По итогам этого года ожидаются низкие показатели. За 8 месяцев 2024 года на свет появились 265 тысяч детей. К примеру, в августе 2023 года родились 34 761 ребенка, а в августе нынешнего года - 30 044 ребенка.

В связи с чем, депутаты внесли в правительство ряд предложений. Например, о необходимости выплачивать пособия многодетным матерям пожизненно, а не временно. На сегодня, как только ребенку исполняется 18 лет, семья лишается пособия и другой помощи со стороны государства. При этом, если ребенок поступает в университет или колледж, выплата пособия продолжается до достижения им возраста 23 лет. Но, по словам мажилисмена, дети из многодетных семей зачастую не могут поступить в учебное заведение. Поэтому в Казахстане необходимо ввести пожизненный статус "многодетной матери". К примеру, если кому-то присвоено звание "Халық Қаһарманы", "Еңбек Ері" или он получил приз на Олимпиаде, работал в конституционном суде, в должности судьи, государство выплачивает ему пожизненную выплату. Аналогичная помощь, по мнению депутатов, должна быть оказана и многодетным матерям.

"На сегодня в стране зарегистрировано более 583 тыс. многодетных семей, из них 90%, то есть 525 тыс., воспитывают четырех и пятерых детей. Это около 3 миллионов детей. Их судьба зависит от статуса и дохода семьи. Тогда почему статус многодетной семьи присваивается временно, а не пожизненно? Использовали, бросили? Дети родились в семье, они временно не приехали, они есть, они живут. Они не просто существуют, их нужно кормить, одевать, учить, развивать, лечить, создавать условия для полноценной жизни", – сказала депутат Танашева.

Но, как стало известно, правительство категорически отказалось поддержать эту инициативу. Об этом в мажилисе сообщил сам премьер-министр Олжас Бектенов. Главным аргументом указывается то, что это будет дискриминация семей, имеющих только 2-3 детей.

Олжас Бектенов отметил, что по действующему закону в Казахстане статус "многодетной семьи" присваивается только временно и статус можно утратить, если старшему исполняется 18 лет. Данное требование установлено в соответствии со статьей 17 Гражданского кодекса. После окончания учебы старший, которому исполнилось 18 лет, считается трудоспособным и готовым обеспечивать себя сам. Таким образом, родители освобождаются от содержания.

"В целом существующая система показала эффективность государственной политики поддержки семей. Если мы продолжим выплачивать пособия многодетной семье по достижении ребенком совершеннолетия или по окончании университета, то это будет противоречить идеологии введения выплаты пособий многодетной семье. Кроме того, это повлечет за собой социальное неравенство в отношении семей, имеющих 1-3 несовершеннолетних детей и не имеющих статуса многодетной семьи. В этой связи считаем целесообразным сохранить существующий механизм поддержки многодетных семей", - сказал глава правительства Олжас Бектенов.

Мажилис внес в правительство еще одну инициативу. Депутаты предложили кроме" Алтын алқа","Күміс алқа", награждать и подвеской "Қола алқа", раздел наград для многодетных матерей "Закона РК от 12 декабря 1995 года №2676 "О государственных наградах РК" дополнить этой наградой и выдавать их многодетным матерям, родившим или усыновившим 4 и 5 детей". Ведь правительство ежемесячно выплачивает денежное содержание и спортсменам, завоевавшим бронзу.

Но и эту инициативу в правительстве не поддержали. Мотивируя тем, что такого опыта нет на просторах всего СНГ.

"На государственные награды в России и Кыргызстане могут претендовать женщины, воспитавшие не менее 7 детей, в Туркменистане - женщины, воспитавшие 8 и более детей. В Казахстане мать, воспитавшая 6 детей номинируется на подвеску "Күміс алқа". А мать с 7 детьми - на "Алтын алқа". Таким образом, нашим законодательством предусмотрена достойная поддержка многодетных матерей", – сказал глава правительства.

Представители фракции "AMANAT", "Народная партия Казахстана", "Respubliсa", "Ак жол", "Ауыл" и "Общенациональная социал-демократическая партия" потребовали от правительства повысить размер пособий и предложить дополнительные льготы матерям, награжденным орденами "Алтын алқа", "Күміс алқа". По их словам, в настоящее время размер пособия мизерный: на 7 детей – 27 321 тенге, а на 6 детей - 23 629 тенге. На одного ребенка в месяц выходит по 3 900 тенге, а в день всего 130 тенге!

Правительство настаивает на том, что многодетные матери должны довольствоваться тем, что имеют. Кстати, не будет в Казахстане и такого большого материнского капитала, как в России. По словам премьер-министра, в этом году из республиканского бюджета на выплату пяти видов государственных пособий и двух видов социальных выплат из "Государственного фонда социального страхования" выделено 1,5 триллиона тенге. По состоянию на 1 октября текущего года вышеуказанные выплаты получили более 2,3 млн человек, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По официальным данным, многодетным семьям государственное пособие выплачивается в дифференцированном размере в зависимости от количества детей в семье. Семьям с 4 детьми – 59 183 тенге, 5 детям – 73 988 тенге, 6 детям – 88 793 тенге, 7 детям – 103 598 тенге, семьям с 8 и более детьми – по 14 768 тенге на каждого ребенка". Чиновники уверяют, что в стране доля семей, имеющих 5 и более детей, выросла с 8,4% в 2020 году до 9,8% в 2024 году. Число матерей, награжденных золотыми и серебряными подвесками, увеличилось с 232 320 человек в 2020 году до 237 636 человек в 2024 году.

"Если брать их в качестве совокупных выплат, то, например, в 2024 году семье с 7 детьми ежемесячно будет выдаваться 163 778 тенге, то есть около 2 миллионов тенге из бюджета в течение одного года. Из них на уход за ребенком до 1,5 лет – 32 859 тенге, многодетной семье – 103 598 тенге, матери, награжденной "Алтын алқа" – 27 321 тенге", – сказал глава правительства.

Между тем, при желании в Казахстане тоже могли бы использовать те меры поддержки, которые вполне эффективно внедряют соседи.