"Очередь на недели вперед": разбираться с "заторами" на границе с Китаем направили рабочую группу

Рабочая группа начала свою работу на казахстанско-китайской границе для оперативного решения проблем с "заторами", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов.

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"Главная сложность возникла на пункте пропуска "Нур Жолы - Хоргос", где очередь занята на две недели вперед и на общем фоне дефицита свободных мест. В социальных сетях и профильных чатах появились предложения о продаже брони, что вызывает определенное недовольство со стороны добросовестных перевозчиков и создает "благоприятные" условия для различных коррупционных проявлений.

В связи с этим, устранить возникшие условия нарушения режима работы сервиса CarGoRuqsat непосредственно на таможенный пост в составе группы выехали сотрудники главной транспортной прокуратуры и Комитета государственных доходов МФ РК", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что рабочей группой будут исключены вмешательства так называемых "помогаек" и программ-роботов, которые создают искусственный дефицит свободных мест в системе. Эти программы обходят защиту и за миллисекунды занимают очередь.

В этой связи было принято решение изменить процесс бронирования.

"Теперь возможность бронирования очереди и выбор времени/даты прохождения пункта пропуска будет предоставлен пользователю после прохождения им форматно-логического контроля. Такая последовательность позволит отсеять лиц, спекулирующих местами в очереди, а добросовестному перевозчику пройти проверку на соответствие предъявляемым требованиям без лишней спешки. И уже потом выбрать удобное для себя время проезда", - пояснили в Комитете.

В Комитет государственных доходов также сообщили, что с 28 октября выдача иностранных бланков разрешений на границе с КНР в пунктах пропуска будет приостановлена по причине их отсутствия и разрешения ситуации Министерством транспорта РК.

Напомним, что с 1 по 3 октября пропуск людей, транспорта и грузов через автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно не осуществлялся.

Позже перевозчики пожаловались на то, что не могут занять электронную очередь для пересечения границы с Китаем. Как рассказали перевозчики, в сервисе электронного бронирования CarGoRuqsat на самых популярных пунктах пропуска "Достык-Авто" и "Нур Жолы" очередь занята на 2-3 недели вперед.

В связи с этим компании обратились в госорганы с просьбой приостановить заблаговременную выдачу электронной брони на даты более трех дней.

Еще авторы обращения утверждали, что большую часть свободных слотов бронируют российские перевозчики по незнанию или "на всякий случай". Однако при этом позже от своей очереди отказываются, в результате пункт "простаивает", а добросовестные компании вынуждены ждать неделями.

Как сообщили тогда в Комитете госдоходов Минфина, госорганы хотят внедрить штрафные санкции в виде удержания денег за не проезд. Так, если перевозчик три раза в течение месяца забронировал, но не приехал на пункт пропуска, то в доход республиканского бюджета в качестве добровольной компенсации с него списывается сумма в размере 100 МРП за простой.