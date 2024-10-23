18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
486.65
524.46
5.05
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
23.10.2024, 08:41

Единовременные выплаты получат казахстанцы

Новости Казахстана 0 3 896

В Караганде ко Дню Республики определенные категории граждан получат единовременные выплаты. Среди получателей - участники и инвалиды ВОВ, инвалиды всех групп, дети с ВИЧ и другие, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат, передает almaty.tv

Фото: elements.envato.com
Фото: elements.envato.com

Как сообщается на официальной странице акимата в Instagram, ко Дню Республики акимат Караганды поздравит с праздником некоторые категории граждан.

Единовременную выплату получат участники и инвалиды ВОВ, дети с заболеванием ВИЧ-инфекцией, больные туберкулезом, лица с инвалидностью всех групп и другие категории граждан.

Лица с инвалидностью получат по 20 тыс. тенге к празднику. Их в Караганде насчитывается более 22,5 тысяч. Почти по 87 тыс. тенге выплатят детям, которые болеют ВИЧ. Больные туберкулезом карагандинцы получат выплату в 18 тыс. тенге.

Участникам и инвалидам ВОВ выплатят по 15 тыс. тенге. Таких граждан в Караганде насчитывается шесть человек. Ветераны боевых действий и лица, принимавшие участие в ликвидации аварии на АЭС в Чернобыле, получат по 44 тыс. тенге.

День Республики в Казахстане отмечается 25 октября, казахстанцы будут отдыхать. 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Ohotnik
Ohotnik
Позорники! Простому инвалиду 20 000 тенге, а ветерану ВОВ 15 000. 6 человек всего, не позорились бы. Началось с отмены салюта на день Победы, теперь ветеранов зажимают. Единственная причина, которую я вижу, замолчать подвиг наших казахстанских героев. Приучить молодежь к новой истории, вычеркнуть те потери которые понес весь советский народ в том числе и казахи, а ведь наших соотечественников погибло более 600 тысяч. Спросите молодежь на улице про ВОВ, такой ахинеи наслушаетесь. Лада, может сейчас уже не время провести опрос жителей города об истории Казахстана и в частности о войне 41-45 годов, не успеете к дню Республики, но может позже, например, к 9 мая сможете?
23.10.2024, 05:44
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!