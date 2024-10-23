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23.10.2024, 10:43

Перевод времени в Казахстане: вице-премьер озвучил окончательное решение правительства (ВИДЕО)

Новости Казахстана 0 492

В ходе брифинга после заседания правительства журналисты вновь подняли вопрос перевода времени на час вперед по всему Казахстану. При каких условиях может быть отменено решение правительства ответил вице-премьер РК Серик Жумангарин, передает «Голос народа».

Фото: Голос народа
Фото: Голос народа

По словам вице-премьера, решение о переводе времени базировалось на научных исследованиях. И все необходимые работы по полученной от населения петиции были проведены.

Что же касается жалоб казахстанцев на сокращение светового дня, на то, что им приходится отпрашиваться с работы, чтобы забирать детей со школы, так как темнеет слишком рано, по словам Серика Жумангарина, их доводы будут рассматривать с среднесрочной перспективе.

«На сегодняшний день, в краткосрочной перспективе, то что говорили авторы петиции, не подтверждается. И то, что идет ущерб здоровью не подтверждается. Напротив. И то, что идет перерасход электроэнергии не подтверждается. Есть аргумент, что рано приходится вставать и рано темнеет. Но это аргумент из разряда субъективных. Его надо оценивать», - заявил Серик Жумангарин.

Он сказал, что правительство не намерено сейчас вновь поднимать этот вопрос. Все регламенты работы были соблюдены. И на этом вице-премьер предложил остановиться.

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