Какие продукты могут подорожать в Казахстане, рассказал вице-премьер Жумангарин

Вице-премьера Серика Жумангарина спросили о том, как правительство планирует сдерживать рост цен на продукты в связи с подорожанием доллара, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: uralskweek.kz

На брифинге в правительстве Жумангарин рассказал, что на сегодняшний день Казахстан обеспечивает себя на 100 процентов по 10 позициям социально-значимых товаров. Среди них мука, соль, рис, макароны, масло, картофель, баранина, говядина, морковь.

"По 14 продтоварам обеспечение на 80 процентов и более, по 5 продтоварам импортозависимость есть: мясом птицы мы обеспечиваем себя на 73 процента, колбаса - 60 процентов, рыба - 60 процентов, сыры и творог - 46 процентов, сахар - 44 процента. Здесь есть риски определенные. Ну, естественно, некоторые виды овощей и фруктов, которые в Казахстане не производятся, может быть, это апельсины, бананы, лимоны и так далее... Здесь есть определенные риски, связанные с тем, что, возможно, эта продукция будет дорожать. Но незначительно", - сообщил Серик Жумангарин.

Чиновник подчеркнул, что, согласно последнего мониторингу цен в магазинах, за последнюю неделю "ничего не подорожало".