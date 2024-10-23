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23.10.2024, 11:11

Какие продукты могут подорожать в Казахстане, рассказал вице-премьер Жумангарин

Новости Казахстана 0 580

Вице-премьера Серика Жумангарина спросили о том, как правительство планирует сдерживать рост цен на продукты в связи с подорожанием доллара, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: uralskweek.kz
Фото: uralskweek.kz

На брифинге в правительстве Жумангарин рассказал, что на сегодняшний день Казахстан обеспечивает себя на 100 процентов по 10 позициям социально-значимых товаров. Среди них мука, соль, рис, макароны, масло, картофель, баранина, говядина, морковь.

"По 14 продтоварам обеспечение на 80 процентов и более, по 5 продтоварам импортозависимость есть: мясом птицы мы обеспечиваем себя на 73 процента, колбаса - 60 процентов, рыба - 60 процентов, сыры и творог - 46 процентов, сахар - 44 процента. Здесь есть риски определенные. Ну, естественно, некоторые виды овощей и фруктов, которые в Казахстане не производятся, может быть, это апельсины, бананы, лимоны и так далее... Здесь есть определенные риски, связанные с тем, что, возможно, эта продукция будет дорожать. Но незначительно", - сообщил Серик Жумангарин.

Чиновник подчеркнул, что, согласно последнего мониторингу цен в магазинах, за последнюю неделю "ничего не подорожало".

"Что касается апельсинов, лимонов и прочих цитрусовых, которые у нас не произрастают, то сейчас на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассматривается вопрос снижения ввозных таможенных пошлин на эти виды продукции. Поскольку у нас есть предприятия, которые работают с закрытым грунтом, строят теплицы, мы считаем, как это завтра отразится на их деятельности, не будет ли на рынке давления. Поэтому в ближайшее время мы решение будем принимать", - добавил вице-премьер.

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