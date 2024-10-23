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23.10.2024, 12:27

Сколько зарабатывают руководители и простые рабочие в Казахстане

Новости Казахстана 0 368

Размер зарплаты сильно зависит от должности самого работника. Например, руководители в Казахстане в среднем зарабатывают 788 666 тенге, а бухгалтеры – 265 429 тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
По последним данным, средняя номинальная зарплата в Казахстане превысила 400 тыс. тенге. Это притом, что больше половины работников в стране зарабатывают меньше 300 тыс. тенге, а самый распространенный оклад не достигает и 100 тыс. тенге.

Эти данные могут говорить о том, что в Казахстане существует сильная асимметрия в распределении доходов, где меньшая группа людей с высокими доходами "поднимает" показатель средней зарплаты. Стоит отметить, что данные Бюро национальной статистики лишь подтверждают такую точку зрения.

Так, например, в 2024 году средняя зарплата руководителя организации составила 788 666 тенге в месяц. У начальника цеха и руководителя подразделения суммы скромнее – 696 414 тенге и 556 841 тенге соответственно.

Чем ниже в структуре должность работника, тем меньше он зарабатывает. Так, средняя зарплата главного специалиста в этом году составляет 273 797 тенге, а у ведущего специалиста – лишь 232 333 тенге. Бухгалтер зарабатывает 320 592 тенге или 265 429 тенге, если у него только средний уровень квалификации.

Интересно, что у большинства "рабочих профессий" средние зарплаты оказались примерно такими же: у слесаря - 351 457 тенге, у газосварщика - 285 381 тенге, а у токаря - 402 640 тенге. "Особняком" стоят инженеры, которые получают в среднем 571 828 тенге, хотя все будет зависеть от конкретной специализации.

Если же говорить о самых низкооплачиваемых позициях, то меньше всего платят в Казахстане рыбакам – 159 943 тенге в среднем. Следом идут повара – 164 020 тенге, а пастухи замыкают тройку антилидеров – 184 657 тенге. Недалеко ушли слесари-сантехники и подсобные рабочие – 188 070 тенге и 186 547 тенге соответственно.

Заработная плата работников в Казахстане н по основным профессиям и должностям (2024 год)
Должность работника Средняя зарплата
Руководитель организациии ₸788 666
Начальник цеха ₸696 414
Начальник отдела ₸665 328
Инженеры ₸571 828
Руководитель специализированного подразделения ₸556 841
Инженер по охране труда и технике безопасности ₸553 014
Инженер - энергетик ₸528 727
Инженер-технолог (общий профиль) ₸528 116
Водитель трамвая (троллейбуса) ₸518 022
Машинисты экскаваторов ₸453 165
Машинист бульдозера, автогрейдера, скрепера ₸444 912
Врач ₸442 498
Экономист ₸433 188
Юрист ₸432 854
Токарь ₸402 640
Кузнецы, кузнецы на молотах и прессах ₸401 227
Преподаватель начальных и средних классов ₸391 218
Преподаватель высшего учебного заведения ₸381 180
Машинист крана (крановщик) ₸374 611
Техник (во всех сферах, кроме здравоохранения) ₸353 991
Слесарь ₸351 457
Каменщик ₸349 823
Фармацевт ₸327 401
Бухгалтер ₸320 592
Штукатур ₸307 252
Маляр ₸303 879
Агроном ₸300 084
Газосварщик ₸285 381
Овощевод ₸283 481
Инспектор образования ₸274 617
Главный специалист ₸273 797
Фельдшер ₸265 963
Бухгалтер (среднего уровня квалификации) ₸265 429
Водитель автомобиля ₸263 614
Укладчик-упаковщик ₸254 856
Методист ₸251 973
Преподаватель (в системе специального образования) ₸250 673
Воспитатели ₸244 804
Медицинская сестра ₸242 185
Официант ₸241 192
Массажист ₸240 643
Ведущий специалист ₸232 333
Кассир ₸220 684
Животновод ₸218 961
Техник (в сфере здравоохранения) ₸217 397
Плотник (столяр) ₸217 339
Продавец ₸214 738
Пекари ₸210 385
Кондитер ₸204 075
Формовщик теста (тестовод) ₸203 840
Слесарь-сантехник ₸188 070
Подсобный рабочий ₸186 547
Пастух ₸184 657
Повар ₸164 020
Рыбак ₸159 943
По данным Бюро национальной статистики

Следует отметить, что на размер зарплат влияет и образование работника. Согласно официальным данным, специалисту с высшим образованием готовы платить в полтора раза больше, чем работнику без него.

Не стоит забывать и о том, что многие казахстанцы имеют крайне высокие зарплаты, размер которых превышает 1,5 млн тенге. Они сильнее всего влияют на средний показатель по стране, "заставляя" его расти вверх.

Стоит учесть, что приведенная информация актуальна на апрель 2024 года. Аналитики учитывали только тех работников, которые отработали полный месяц, а при подсчете зарплат учитывались все добавки, премии, а также налоги и пенсионные отчисления.

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