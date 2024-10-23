Массовый сбой с оплатой в “Яндекс. Такси“. Что произошло

Казахстанцы пожаловались на массовый сбой с оплатой в приложении "Яндекс. Такси", передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Массовый сбой "Яндекс. Такси". Бесконечное списание средств с карты. Списывают, меняют на наличные, снова ставишь карту, снова списывают, снова на наличные", - написал пользователь Андрей Чеботарев.
В комментариях к публикации другие пользователи также подтвердили проблемы с оплатой в "Яндекс. Такси". В числе прочего они указали, что у них несколько раз происходило списание с банковских карт.
В пресс-службе Яндекс Go прокомментировали ситуацию.
"Утром у части пользователей наблюдались временные трудности с оплатой заказов, мы знаем о проблеме и уже все починили. При неудачных попытках оплаты заказа могли быть ошибочно заморожены средства на счетах карт, они автоматически будут разморожены системой в ближайшее время", - заверили в пресс-службе Яндекс Go.
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