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23.10.2024, 14:03

Токаев: Казахстан никогда не свернет с намеченного пути

Новости Казахстана 0 377

Глава государства выступил на торжественной церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Республики, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.

Фото пресс-службы Акорды
Фото пресс-службы Акорды

Открывая мероприятие, Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с национальным праздником. По его словам, день принятия Декларации о государственном суверенитете Казахстана знаменует собой начало нашей священной независимости.

Как сказал Президент, успеха может добиться только та нация, которая с уверенностью смотрит в будущее, преодолевая все трудности и невзгоды.

"Казахстан никогда не свернет с намеченного пути. Мы вновь доказали это во время разгула стихии в этом году. Недавние беспрецедентные паводки стали большим испытанием для страны. Под водой оказались целые населенные пункты. В 10 регионах было объявлено чрезвычайное положение. Тысячи людей в одночасье лишились своего крова и имущества. Вы знаете, что в этот критический момент я выступил с особым обращением к народу, в котором заверил граждан, что ни один человек не останется вне зоны нашего внимания. Государство сдержало свои обещания. В кратчайшие сроки было построено около 2700 домов. Более 9 тысяч семей получили компенсацию за утраченное жилье, было приобретено около 6000 домов. С лета тысячи семей уже отметили новоселье. За это небольшое время государство восстановило большую часть поврежденной инфраструктуры", – напомнил Касым-Жомарт Токаев.

По оценке Главы государства, вся проделанная работа стала плодом общих усилий. Он поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий стихии, прежде всего спасателей, волонтеров, бизнесменов и неравнодушных граждан.

"Действительно, всеми нашими успехами мы обязаны крепкому единству и сплоченности. Это основа сильной нации и авторитетного государства. Нынешние события в мире доказывают, что без стабильности в стране не будет движения вперед. Эта аксиома подтверждается на примере многих государств, в которых раздор и конфликты привели к застою и деградации. Воистину, только там, где есть единство, будет благополучие. Глубокие всесторонние реформы, которые мы проводим благодаря единству народа и стабильности в стране, служат ключом к развитию и процветанию и уже приносят свои плоды", – заявил Президент.

Отметим, 23 октября Касым-Жомарт Токаев накануне Дня Республики подписал Указ о присуждении ряду граждан государственных наград за значительный вклад в социально-экономическое и культурно-духовное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность.

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