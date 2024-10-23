Токаев высказался о заслугах Назарбаева

"В этот главный для страны праздник мы также должны отметить заслуги Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Он сыграл решающую историческую роль в формировании современной казахской государственности. Его заслуги не должны быть преданы забвению. Это очень важно для нашего будущего. Казахи говорят: "Жақсының жақсылығын айт". Чтобы сегодняшний день был оценен справедливо, надо справедливо судить и прошлое", - сказал Глава государства во время торжественной церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Республики.