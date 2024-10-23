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23.10.2024, 15:19

Токаев ответил тем, кто считает, что в Казахстане происходит "закручивание гаек"

Новости Казахстана 0 479

Касым-Жомарт Токаев высказался о диктатуре порядка и закона. По словам президента, некоторые считают, что в Казахстане происходит "закручивание гаек", но закон необходим для поддержания порядка в обществе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда
Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, сегодня на торжественной церемонии вручения госнаград глава государства указал на то, что мир и прогресс начинаются с воспитания в семье, чистоты на улицах, согласия в обществе. Именно поэтому в своих выступлениях он постоянно говорит о диктатуре Закона и Порядка.

"Это наш тщательно продуманный фундаментальный принцип, который должен укорениться в общественном сознании. Ведь, как гласит известное изречение, "право – это искусство добра и справедливости". Закон для того и нужен, чтобы защищать права и свободы граждан, обеспечивать порядок в обществе.

Конечно, всегда будут люди, недовольные суровыми, на их взгляд, законами, и утверждающие, что происходит "закручивание гаек". Но те, кто хочет жить в безнаказанности и вседозволенности, по сути, выступают против интересов народа и страны.

Государство продолжит принимать меры для реализации принципа "нулевой терпимости" к правонарушениям, будет жестко бороться с хулиганством и организованной преступностью", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что только взаимная поддержка и солидарность, устремленность к высоким целям позволят повысить авторитет нашей страны и сделать узнаваемым и авторитетным наш бирюзовый паспорт.

Также президент призвал строить справедливый Казахстан и высказался о заслугах Назарбаева, отметив, что их нельзя забывать.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что реализовав масштабные политические преобразования, мы задали новый вектор демократического развития государства. По словам президента, ярким свидетельством этого стали итоги недавнего референдума по строительству АЭС.

Вместе с тем, по мнению главы государства, страны с развитой наукой и технологиями являются мировыми лидерами, и мы, чтобы не остаться на обочине прогресса, должны стать нацией технократов.

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