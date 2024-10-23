Новые требования к банкам могут ввести в Казахстане

В Казахстане хотят ввести новые требования к банкам. Соответствующий проект изменений подготовил Национальный банк, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Документ, регулирующий требования к безопасности и беспрерывности работы информационных систем банков и других организаций, размещен на портале "Открытые НПА" для обсуждения до 6 ноября.
В документе предлагается сократить время уведомления банками о возникших сбоях и простоях в работе информационной системы продолжительностью более одного часа. В настоящее время финорганизации могут сообщать о проблемах, повлекших ограничение доступа клиентов к банковским услугам, которые возникли более трех часов назад.
"При возникновении сбоя (простоя) в работе информационной системы банка, в случае возникновения сбоя (простоя) в нерабочее время, банк уведомляет Национальный банк не позднее 10:00 времени Астаны рабочего дня, следующего за днем возникновения сбоя (простоя)", - указывается в документе.
В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков и мошенничеством Нацбанк также предложил увеличить сроки хранения фото-, видеоматериалов в банкоматах с 60 до 180 календарных дней.
"В случае обращения держателя платежной карточки при возникновении спорных ситуаций, связанных с использованием банкомата эквайера, срок хранения зафиксированных камерой изображений продлевается до разрешения спорной ситуации", - уточняется в информации.
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