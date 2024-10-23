Новые требования к банкам могут ввести в Казахстане

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Документ, регулирующий требования к безопасности и беспрерывности работы информационных систем банков и других организаций, размещен на портале "Открытые НПА" для обсуждения до 6 ноября.

В документе предлагается сократить время уведомления банками о возникших сбоях и простоях в работе информационной системы продолжительностью более одного часа. В настоящее время финорганизации могут сообщать о проблемах, повлекших ограничение доступа клиентов к банковским услугам, которые возникли более трех часов назад.

"При возникновении сбоя (простоя) в работе информационной системы банка, в случае возникновения сбоя (простоя) в нерабочее время, банк уведомляет Национальный банк не позднее 10:00 времени Астаны рабочего дня, следующего за днем возникновения сбоя (простоя)", - указывается в документе.

В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков и мошенничеством Нацбанк также предложил увеличить сроки хранения фото-, видеоматериалов в банкоматах с 60 до 180 календарных дней.