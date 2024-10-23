Автоперевозчиков хотят собрать в одну обязательную палату

Поправки в законодательство о создании палаты с обязательным членством представил министр транспорта Марат Карабаев. Он считает, что это позволит сформировать в Казахстане цивилизованный и безопасный рынок пассажирских перевозок.

"Документ регламентирует вопросы создания саморегулируемой организации, права и обязанности их членов, размер членских сборов, порядок включения или исключения из реестра. А также вопросы имущественной ответственности", – пояснил глава ведомства.

При этом размер взносов будут устанавливать сами члены Палаты автоперевозчиков. Предполагается, что для автобусных перевозок они составят сумму от 1 до 7 МРП (от 3,6 тыс. тенге до 25,8 тыс. тенге), такси – от 0,4 до 2 МРП (от 1,4 тыс. тенге до 7,3 тыс. тенге), служб и приложений заказа такси – от 2 до 700 МРП (от 7,3 тыс. тенге до 2,5 млн тенге), вокзалов и станций – от 2 до 70 МРП (от 7,3 тыс. тенге до 258,4 тыс. тенге).

Мажилисмен Вера Ким напомнила министру о поправках, которые запрещают Палате автоперевозчиков перекладывать расходы на оплату взносов на наемных работников.

"Скажите, пожалуйста, поддерживаете ли вы инициативу депутатов? Достаточно ли будет этой нормы для того, чтобы агрегаторы такси не перекладывали свои расходы на обычных таксистов? Отразятся ли данные обстоятельства по уплате взносов на тарифах?" – спросила она.

На это глава Минтранспорта ответил, что инициативу депутатов поддерживает.

"Полагаю, что поправки не отразятся на тарифах на такси. Если посмотреть в целом на сумму взноса, которую необходимо платить информационным приложениям, то это составляет менее 5% от их ежемесячных доходов. Поэтому полагаю, что они не будут эти расходы перекладывать, а будут платить их самостоятельно", – высказался он.

Далее мажилисмен Айтуар Кошмамбетов подчеркнул, что, согласно документу, таксистам, работающим самостоятельно, не обязательно вступать в Палату автоперевозчиков. И непонятно, как будет регулироваться их работа.

"В ближайшее время те люди, которые являются физическими лицами и занимаются частным извозом, в отношении них закон не будет применяться. Они будут и дальше работать, как это было ранее. Но необходимо отметить, что каждый владелец транспорта в месяц оплачивает всего 900 тенге. Что он получает за счет данного платежа? К примеру, если они будут работать через большие интернет-платформы, Яндекс или Индрайвер, то могут сесть с ними за стол переговоров и защищать свои права. Поэтому мы думаем, что в ближайшее время данные крупные операторы свою работу могут отрегулировать. И те лица, которые занимаются частным извозом, добровольно могут вступить в членство", – считает Карабаев.

Мажилисмен Бауыржан Смагулов отметил, что, согласно проекту, межобластными перевозками теперь смогут законно заниматься только члены Палаты автоперевозчиков.

"Именно в этой сфере очень много незаконных перевозок, которые приводят к ДТП. В пояснительной записке прогнозируется, что срок ожидаемых результатов – пять лет. Имеется в виду весь законопроект. А именно для данной новеллы какой прогноз? Какой срок?" – спросил он.

На это министр ответил, что межобластные и межгородские перевозчики должны будут стать участниками саморегулируемой организации в течение шести месяцев.

"И в течение года обработаем. Это будет полтора года. В отношении деятельности такси, поскольку сейчас, на первоначальном этапе, это касается только официальных операторов такси, мы рассмотрим, как это будет оказывать влияние на этот рынок. Только после этого рассмотрим иные вопросы", – сообщил министр.

Отметим, что мажилис одобрил в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам передачи некоторых госфункций в области автомобильных перевозок пассажиров в саморегулирование, основанное на обязательном членстве (участии)".