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23.10.2024, 18:19

Когда в Казахстане начнут штрафовать за превышение средней скорости, ответил министр

Новости Казахстана 0 423

Когда казахстанских водителей начнут штрафовать за превышение средней скорости на трассах? На этот вопрос в кулуарах Мажилиса ответил министр транспорта Марат Карабаев, передает Tengri Auto.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Министр рассказал, что сейчас по данному вопросу идет интеграция систем Минтранспорта и Генеральной прокуратуры.

"Полагаем, что к середине декабря эту интеграцию завершим. Как только завершится, в середине декабря и начнется", - сказал Карабаев.

Чиновник подчеркнул, что водителей, которые не нарушают правил дорожного движения, не будут штрафовать. При этом нарушителей будут наказывать "ради обеспечения сохранности жизни наших граждан".

"Это крайне необходимая норма. Мы уже несколько раз говорили о том, что у нас Астана - Боровое максимально допустимая скорость 140 километров. У нас были машины, которые 237 километров в час ездили. Человек в любую долю секунды может потерять управление. Для нас обеспечение порядка, законности и сохранения жизни наших граждан - приоритет", - заявил глава Минтранспорта.

На вопрос о том, могут ли ввести такую норму в городах, Карабаев ответил, что там "такой необходимости нет".

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