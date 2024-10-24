Полицейский насмерть задавил подростка во время погони в Атырау: в Сети появилось видео

В соцсетях появилось видео момента наезда полицейского автомобиля на мотоцикл в Атырау, в результате которого погиб подросток, передает « Голос народа ».

Иллюстративное фото: pixabay.com

Накануне суд вынес приговор сотруднику полиции, который вместе с напарником на служебном автомобиле, преследуя подростка на мотоцикле, совершил смертельное ДТП.

Суд установил, что инспектор группы патрульной полиции Кызылкогинского райотдела полиции и его напарник во время патрулирования на служебной автомашине заметили мотоцикл, которым управлял несовершеннолетний, его пассажирами были двое подростков.

Полицейские по громкоговорителю потребовали остановки.

Однако, несовершеннолетний водитель, не подчиняясь законным требованиям сотрудника полиции, продолжил движение.

При преследовании несовершеннолетний нарушитель ПДД выехал на обочину дороги, и, не справившись с рулевым управлением мотоцикла, упал на землю.

В тот момент инспектор, не соблюдая меры безопасности, грубо нарушив ПДД, совершил наезд на несовершеннолетнего, который в результате погиб на месте происшествия, не приходя в сознание.

Полицейского осудили на два года колонии и на пять лет лишили права управления транспортными средствами.