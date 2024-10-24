КНБ: Иностранка задержана в аэропорту Астаны

Пограничной службой КНБ в международном аэропорту Астаны задержана иностранная гражданка, пытавшаяся пересечь границу на въезд по поддельному паспорту Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Материалы переданы в органы полиции для принятия соответствующих мер.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с начала 2024 года пограничниками в пунктах пропуска через государственную границу пресечено 198 фактов использования недействительных и чужих паспортов.

По данным КНБ, за нарушения границы с использованием поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее иностранца задержали в аэропорту Алматы.

Также мы писали, что в аэропорту Туркестана была задержана 71-летнюю гражданка Германии. При проверке у нее было выявлено двойное гражданство - Республики Казахстан и Федеративной Республики Германия.