В Казахстане в некоторых регионах вырастут тарифы на электроэнергию с 1 ноября

Так, c 1 ноября 2024 года вырастут тарифы:
- первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова) – с 8,05 до 8,27 тенге за кВтч;
- второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) – с 7,40 до 7,98 тенге;
- девятой группы (АО "Астана-Энергия") – с 8,49 до 9,28 тенге;
- 12-й группы (АО "Алюминий Казахстана") – с 6,05 до 7,87 тенге;
- 18-й группы (ТОО "Степногорская ТЭЦ") – с 22,58 до 28,97 тенге;
- 28-й группы (ТОО "Жанажолская ГТЭС") – с 11,44 до 11,85 тенге;
- 39-й группы (АО "З-Энергоорталык") – с 13,79 до 15,09 тенге;
- 48-й группы (АО "ТНК "Казхром") – с 7,59 до 10,67 тенге.
Кроме того, в перечень добавлены новые компании, их тарифы утверждены впервые:
- 56-й группы с тарифом в 43,92 тенге за кВтч;
- 57-й группы с тарифом 56,63 тенге;
- 58-й группы с тарифом в 26,08 тенге;
- 59-й группы с тарифом в 22,56 тенге;
- 60-й группы с тарифом в 3,07 тенге.
Приказ вводится в действие с 1 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что жителям Алматы временно снизили тарифы на электроэнергию.
Тарифы АО "Алатау Жарык Компаниясы" составят:
- с 1 по 31 декабря 2024 года в размере 11,35 тенге/кВтч без НДС (-0,44%);
- с 1 января по 31 ноября 2025 года в размере 10,54 тенге/кВтч без НДС (-0,57%).
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