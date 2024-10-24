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24.10.2024, 11:01

Казахстан становится страной долгожителей

Новости Казахстана 0 375

Количество долгожителей в Казахстане увеличилось на 40% за год, передает Liter.kz со ссылкой на DATA HUB.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Согласно данным Бюро национальной статистики РК, в стране наблюдается интересная демографическая тенденция: на каждого столетнего мужчину приходится сразу четыре столетние женщины.

“На 1 января 2024 года в стране насчитывалось 702 долгожителя, и это число продолжает расти. Количество людей в возрасте 100 лет и старше увеличилось на 40% за последний год”, – пишет источник.

В начале 2022 года ситуация была значительно хуже: число столетних людей резко сократилось с 2720 до 315. Однако за последние два года этот негативный тренд сменился положительным.

“Разница в числе долгожителей между мужчинами и женщинами весьма заметна. На данный момент в стране 135 столетних мужчин и 567 столетних женщин. Это связано с общей статистикой, согласно которой мужчины, как правило, живут меньше женщин. Кроме того, шансы встретить долгожителя гораздо выше в городах, чем в сельской местности”, – отмечают аналитики.

Примечательно, что большинство столетних людей живет в самых густонаселенных регионах.

Так, Алматы возглавляет список с 162 долгожителями, за ним следует Туркестанская область с 75. Костанайская область занимает третье место, где проживают 56 долгожителей. В то же время в Западно-Казахстанской области их всего 21, в Мангистаусской – 9, в Атырауской – 8, а в Актюбинской – 12.

“Несмотря на то, что в мире Казахстан считается молодой нацией – средний возраст жителей на 1 января 2024 года составляет 32,3 года, этот показатель постепенно растет. За последние пять лет он увеличился на 0,5 года. Также наблюдается рост числа людей старше трудоспособного возраста: если в 2019 году их доля составляла 7,5% (1,38 миллиона человек), то в 2024 году этот показатель вырос до 8,8% (1,77 миллиона человек)”, – говорится в информсообщении.

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