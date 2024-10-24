Новый вид мошенничества появился в Казахстане

Фото: pexels

Как пишет канал о мошенничествах Aqparat saqshysy, мошенники решили использовать человеческое любопытство.

"Вам могут прислать сообщение с текстом: "Посмотри на фото, это не ты?" или что-то похожее, добавив ссылку на файл или приложение (.apk). В попытке разобраться, вы открываете файл, который оказывается специально подготовленным для кражи ваших данных и денег", – говорится в публикации.

Как это работает?

1. Мошенники рассылают сообщение с интригующим содержанием, вызывая у вас желание посмотреть "фото".

2. Вместо фото вам предлагают скачать файл в формате .apk (это может выглядеть как приложение для Android).

3. Установив этот файл, вы даете доступ к вашим данным на телефоне: паролям, банковским счетам и другой личной информации.

4. Злоумышленники используют эти данные для кражи денег с ваших счетов.

Как защититься?